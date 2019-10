Lee los sms que envió 'El Chapo' a Kate Del Castillo

En la historia quedará que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, cayó por su obsesión hacia la actriz de telenovelas Kate del Castillo, la volcánica protagonista de La reina del Sur. Así lo revelan, según el diario Milenio que tuvo acceso a los mensajes de textos que enviaba el líder del cartel de Sinaloa a la protagonista de la "Reina del Sur".



Las comunicaciones, según el medio, fueron interceptadas hace cerca de tres meses y medio y en ellas también participa el abogado Andrés Granados.



8:10:38 p.m. M:Olvidado: Ya está conmigo, señor. (Abogado)

8:15:26 p.m. Papá ("Chapo") : Hola, amiga, qué gusto saludarte aunque sea por este medio. ¿Cómo has estado?

8:17:25 p.m. M:Olvidado: Muy bien, ¿y tú?

8:19:14 p.m. Papá:Olvidado: Bien, gracias, con muchas ganas de saludarte personalmente, amiga, ¿Cuántos días estarás por aca?

8:22:06 p.m. M:Olvidado: Pues yo también, la verdad, y poder platicarte en persona de nuestro proyecto.

8:24:03 p.m. Papá:Olvidado: Sí, amiga ¿por cuántos días vienes a vacaciones?

8:26:45 p.m. M:Olvidado: No son vacaciones exactamente, ¡aunque me encantaría! Tengo mi regreso el domingo.

8:32:44 p.m. Papá:Olvidado: Amiga, bien rápido: yo estoy en Sinaloa, note va a alcanzar el tiempo, apenas que tuvieras vuelo a Mazatlán porque aquí nada más en las montañas se puede llegar a mi rancho, ya que está lloviendo todos los días. Que mala onda, Haz un campito luego y te vienes a Mazatlán. Te vas al hotel y a las 7 de la mañana pasan por ti y te esperaré a desayunar, y te regresas hasta otro día a Mazatlán. Necesitas tres días para convivir 24 horas para que alcance el tiempo, amiga.

9:36:16 p.m. Papá:Olvidado: Amiga. Entonces si tú traes el vino, yo tomaré también del tuyo ya que a mí me gusta el tequila! el Bucana. Pero tomaré del tequila que traerás y champaña. Te cuento que no soy tomador pero como va a ser tu presencia algo hermoso. Ya que tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo. Seremos muy buenos amigos. Tú ponte de acuerdo cuándo puedes regresar. Ojalá que sea pronto vale más esperamos a que todo lo prepare con una semana. Yo te tendré súper todo para que no vayas a tener ningun detalle que me sentiría muy mal. Ten fe en que estas a gusto. Te cuidaré más que a mis ojos.

10:11:41 p.m. M:Olvidado: Me mueve demasiado que me digas que me cuidas. Jamás nadie me ha cuidado, ¡gracias! ¡Y tengo libre el siguiente fin de semana!

10:16:38 p.m. M:Olvidado: Amigo, tengo una reunión. Me gustaría seguir en contacto.

10:16:42 p.m. Papá:Olvidado: Tienes reunión ahorita.

10:18:17 p.m. Papá:Olvidado: Muy bien amiga. Que estés bien.

10:20:50 p.m. M:Olvidado: Sí, tengo ahorita que irme pero recuerda que el siguiente fin de semana estoy libre! Déjame saber si nos podemos conocer entonces.

10:33:50 p.m. Papá:Olvidado: Ya se fue a su compromiso Kati.

10:35:56 p.m. M:Olvidado: Sí señor. Ya está con su compromiso ella.

10:36:28 p.m. Papá:Olvidado: ¿Qué te comenta?

10:37:40 p.m. M:Olvidado: Muy emocionada. Sorprendida.

10:37:64 p.m. M:Olvidado: No la creía.

10:38:12 p.m. Papá:Olvidado: ¿Quiénes son los demás?

10:38:34 p.m. Papá:Olvidado: ¿Qué te comenta? Explícame.

10:39:44 p. m. M:Olvidado: Los compañeros de trabajo de ella los mechudos.

10:43:41 p.m. Papá:Olvidado: También vienen los mechudos...

10:46:56 p.m. M:Olvidado: No, oiga, los mechudos no vinieron.

10:48:48 p.m. Papá:Olvidado: Ah, como mencionas a los mechudos...

10:49:21 p.m. M:Olvidado: Pero ella quiere traer al actor Sean Penn.

10:49:46 p.m. M:Olvidado: Uno de los actores por Hollywood más reconocidos.

10:54:56 p.m. M:Olvidado: Dice que el actor Sean Penn tiene un recado muy relevante y quiere comentárselo personalmente. Este actor como dato curioso. Es el más reconocido en EEUU.

10:56:35 p.m. Papá:Olvidado: Que lo traiga la semana que entra para organizar yo bien la venida hasta acá conmigo.

10:58:33 p.m. M:Olvidado: ¿Entonces sí que traiga la muchacha al actor?

11:02:49 p.m. Papá:Olvidado: Que traiga al actor y si ella ve que se necesita traer a más personas que las traiga, como guste ella.

11:06:46 p.m. M:Olvidado: Muy bien. Yo creo que de acuerdo a la plática de ahorita si la van acompañar. Por lo menos ella y dos más. La dama está fascinada.

11:08:06 p.m. Papá:Olvidado: Ya que se desocupe hablan con ella. ¿Ya llegó Óscar?

11:09:23 p.m. M:Olvidado: Ya está aquí Óscar.

11:10:24 p.m. Papá:Olvidado: Pásamelo.

11:11:16 p.m. M:Olvidado: A la dama la acompañamos a su reunión y se ve que va para largo. La estaba esperando una mesa de como 20 personas, y mañana tiene otra reunión con ellos. A ver si nos da un espacio para que nos atienda.

11:12:19 p.m. M:Olvidado: Buenas noches, a sus órdenes.

11:14:03 p.m. Papá:Lic Óscar: Buenas noches Ya te tocó saludar a Kati.

11:17:31 p.m. Papá:Oscar: Es para el Olvidado mándale directo al licenciado Oscar, a ver si te contesta.

11:17:53 p.m. Papá:Olvidado: Dale prioridad al licenciado Óscar.

11:18:06 p.m. M:Olvidado: Acaba de responder, ahí le va.

11:20-05 p.m. M:Olvidado: Sí, ahí estuve con ella como una hora y media platicando, y diciendo que tienen muy buenos proyectos sus amigos y que a uno de ellos se le cae la baba por venir a platicar con el G, y que aparte tiene otras cosas superbuenas, pero eso nada más al G, y que el actor y la Kate lo van a saber porque dice que son unas supercosas buenísimas.

11:23:22 p.m. Papá:Olvidado: Pónganse bien de acuerdo con ella para que vengan las personas esas. ¿Entonces los mechudos ya no?

11:29:17 p.m. M:Olvidado: Sí, también los mechudos junto con el actor Sean Penn. Ese es superamigo del mechudo argentino. El martes estuvieron la dama el mechudo y ese Sean Penn. Que éste último ha hecho muy buenas películas, y a éste es al que se le cae la baba por venir.

11:30:12 p.m. Papá:Olvidado: ¿Cómo se llama ese actor?

11:34:39 p.m. M:Olvidado: Sean Penn

11:35:23 p.m. M:Olvidado: El que hizo la película de 21 gramos.

11:36:20 p.m. Papá:Olvidado: 21 gramos, ¿en qué año la hizo?

11:41:23 p.m. M:Olvidado: Esto checando el dato para darte el dato exacto.

11:41:40 p.m. Papá:Olvidado Ok

11:47:47 p.m. M:Olvidado: En el 2003 fue la de 21 gramos.

11:48:29 p.m. M:Olvidado: Aparte es un activista político.

11:49:46 p.m. M: Olvidado: Que ha sido crítico de la administración de los Bush.

11:50:37 p.m. Papá:Olvidado: Esa película es la más reciente

11:50:44 p.m. M:Olvidado: Él en la actualidad ya casi no actúa. Ahora produce películas.

11:51:20 p.m. M:Olvidado: Y conoce a casi todos los directores y productores de Hollywood.

11:51:27 p.m. Papá:Olvidado: ¿Cuál será la más nueva que ha producido?

11:53:30 p.m. Papá:Olvidado: Está bien que venga para hablar

personalmente, licenciado. Los acompañan ustedes pero convenzan a la dama de que sea el otro fin de semana.

11:53:57 p.m. Papá:Olvidado: O entre semana. No importa el día. Díganle

11:54:07 p.m. Papá: Para Olvidado.

11:56:53 p.m. M:Olvidado: Creo que fue la última porque ahora ya las produce. Pasó de actor a productor. Está bien, nos vamos a poner de acuerdo con la dama.

11:59:59 p.m. Papá:Olvidado: Se pusieron de acuerdo con ella. Desayunarán para seguir hablando de cuáles son los mejor Black. Cuánto valen los más bonitos para mandarte temprano para que se

lo des y chatear con ella.



26 de septiembre de 2015



0:03:64 am.- Papá:Olvidado: ¿Cuáles son los que andan de moda?

0:05:58 am.- M:Olvidado: Debutó como productor en la película The Indian runner en 1991, después da The clousing guard, en 1995, y The Piedge en el 2001. Ambas protagonizadas por Jack Nicholson.

0:08:46 am.- M:Olvidado: Se lo estoy checando, permítame por favor en lo que le mando el dato de la Blackberry.

0:10:27 am.- Papá:Olvidado: O iPhone o tablet, un teléfono nuevo tablet pero es iPhone.

0:18:47 am.- M:Olvidado: Blackberry Leap es la más reciente, y es del tamaño de una minilap. Su sistema es lo más sofisticado en el área empresarial. Su batería garantiza 25 horas de duración. El iPhone 6 Plus es el mejor y el más reciente.

0:21:12 am.- M:Olvidado: El Samsung 6 Edge es lo más sofisticado de todas las plataformas en telefonía. Su sistema es Android y cuenta con lo más reciente en tecnología.

0:21:28 am.- M:Olvidado: Sus costos del Black no me aparecen.

0:22:44 am.- M:Olvidado: El del iPhone 6 es de $14 a $16 mil dependiendo la capacidad

0:23:23 am.- M:Olvidado: El Samsung 5 Edge cuesta como $16 mil.

0:23:28 am.- Papá:Olvidado ¿Y el Galaxi?

0:24:19 am.- Papá:Olvidado ¿Cuál será el que a la vista es más bonito?

0:24:29 am.- Papá: Para Olvidado.

0:26:46 am.- M:Olvidado: El Galaxi ya fue, en su momento fue uno de los mejores. A mí humilde opinión el Samsung 6 Edge.

0:27:05 am.- Papá:Olvidado: ¿Y mañana a qué horas la mirarán? Me imagino que a la hora de la comida, ya que quién sabe a qué horas se acueste Kate.

0:28:13 am.- M:Olvidado: Pero si usted va tener enlace yo digo que mejor el Blackberry Leap. Pero como usted ordene.

0:28:57 am.- Papá:Olvidado: Ese Black, ¿cuánto vale?

0:32:18 am.- M:Olvidado: No sé a qué hora se desocupe porque tenía una misa como a las 11 am, y de ahí una comida. Y no tengo el dato del precio del Blackberry. Pero mañana se la cotizamos en Telcel.

0:37:07 am.- Papá:Olvidado: Descansen, y a las 9 me pasas el precio por favor. Ya se lo entregas. Ya que lo compres. Mejor hay que dárselo de sorpresa porque si se le dice antes no vaya a decir

que después, y así la convences ya que lo lleves contigo. Hay que ver qué colores hay para comprar un color de mujer. Que descansen, hasta en la mañana. Por otro lado, tú que tienes experiencia ¿qué crees, cómo resolverá el unitario?

11:29:47 am.- Papá:Lic.olvidado/o Lic Óscar: Buenos días ¿cómo están?

11:30:06 am.- Papá: Preferencia a los lic...

11:32:17 am.- M:Lic. Óscar: Buenos días Aquí andamos, buscando un buen equipo.

11:39:11 am.- PapaLIc. Óscar: Muy bien. El dinero, a ¿qué número que te lo pongan para que lo compres ahorita? La dama, ya hoy no la han visto, ¿qué les dijo? ¿Cuándo se vuelven a ver?

11:44:00 am.- M:Lic. Óscar: Sí, hoy. En eso estamos y ahorita le damos el número de cuenta.

11:44:39 am.- PapáLic. Óscar: Muy bien.

11:45:01 am.- PapáLIc. Óscar: Pero no me distes respuesta de la dama...

11:45:13 am.- Papá: Respuesta

11:47:09 am.- M:Lic. Óscar: La dama está descansando. Se acostó como a las 6 de la mañana. Mandó un pin, que apenas se iba a retirar a descansar.

11:51:06 am.- M:Lic. Óscar: 5204 1646 9276 3094. Banamex a nombre de Javier Granados Flores. $13.000

11:54:13 am.- Papá:Lic. Óscar: ¿Qué Black se compra?

11:55:49 am.- M:Lic. Óscar: BB Z30

11:56:24 am.- Papá:Lic. Óscar: Es el más moderno.

12:31:13 pm.- Papá:Lic.Óscar ¿Cuánto te cuesta para depositarte en estos momentos?

12:31:26 pm.- Papá:Lic. Óscar: ¿Qué color hay?

12:33:11 pm.- M:Lic. Óscar: Cuesta 13 mil pesos. Hay nada más negros y grises.

12:34:24 pm.- Papá:Lic. Óscar: ¿Rosita no hay?, porque si no hay rosita. Lo compras plateado.

12:39:23 pm.- M:LIc. Óscar: No. Rositas no hay, oiga

12:46:35 pm.- Papá:Lic. Óscar: Cómpralo gris, si no hay rosita pregunta en esa tienda en qué colores salieron, y si hay otros colores busca en otra tienda por favor. Ya que lo compres me pasas el pin para que lo entregues ya conectado.

12:52:61 pm.- Papá:Lic. Óscar Platicas a la comadre que es muy querida. Que la aprecio mucho, y al esposo pero que no le comente que nos vamos a ver, ya que a ella la DEA le tiene todos los

aparatos intervenidos, y en la casa tiene cámaras de la DEA para ver quién la visita. Ahí tú le haces el comentario.

12:53:59 pm.- M:Lic. Óscar: Ya preguntamos en cuatro centros de atención a clientes y únicamente salieron en negro y gris. Porque a éstas se les ponen protectores y cambian de color.

12:57:16 pm.- M:Lic. Óscar: Muy bien. Oiga, yo ahorita le digo a la del Oxxo.

12:57:28 pm.- Papá:Lic. Óscar: Muy bien. En 15 que cheque el Olvidado para que saque el dinero.

12:58:09 pm.- Papá:Lic. Óscar: Es para Kati, no para la del Oxxo.

01:15:06 pm.- M:Lic. Óscar: Muy bien. En un rato más le informo eso a la del Oxxo. Ahorita ya vamos rumbo con la dama K, porque ya despertó y vamos a entregarle la BB gris.

01:16:24 pm.- Papá:Lic. Óscar: Pásame el número de pin para que lo entregues ya conectado.

02:26:17 pm.- M:Lic. Óscar: Ya se retiró la dama.

02:26:16 pm.- M:Lic. Óscar: Que a lo mejor se desocupa hoy mismo por la noche, y se regresaría mañana a su lugar de origen.

02:26:24 pm.- PapáLic. Óscar: ¿A la misa?

02:27:18 pm.- Papá:Lic. Óscar: ¿Y se le entregó el Black?

02:31:31 pm.- M:Lic. Óscar: Pues creo que va ya a una comida, y de ahí no sabe, pero creo que hoy mismo queda desocupada. Si se la llevo, nada más que no trae carga la pila, y mientras platicaba la

estuvo cargando pero se ocupa un 20 por ciento de la pila y apenas lleva el 14 por ciento, pero la iba a cargar en el camino a la comida y en cuanto tenga esa cantidad lo va a aceptar.

02:41:02 pm.- PapáLic. Óscar: Está bien para mandarla invitación. Y también no se te pase decirle lo de la mujer de Chente.

02:48:36 pm.- M:Lic. Óscar: Ya le comenté y dice que sí, que no hay cuidado que de todos modos ella no creía conveniente platicar porque cuando fue la travesura la dama estaba con unas amistades y se salió y se fue con su comadre, y que empezó a tomar tequila la comadre y ella, y empezaron a bailar las dos.

02:61:07 pm.- Papá:Lic. Óscar: La comadre alegre.

02:52:64 pm.- Papá:Lic. Óscar: Ya que agarre la carga que dices, avisas para mandarle la invitación. Le dices a la dama que en qué horario le voy a poder mandar mensaje ya que no quiero mandar mensaje sin que ella autorice la hora.

02:59:48 pm.- Papá:Lic. Óscar: Dile a Kate que cuando venga tomaremos tequila! bailaremos así coméntale.

03:53:02 pm.- M:Lic. Óscar: La dama dice que el día 2 está disponible para arrimarse. Son dos más y ella, 3.

03:57:44 pm.- Papá:Lic. Óscar: Que muy bien. Dile que con mucho gusto estaré esperándola.

03-59-42 pm.- M:Lic. Óscar: Ok, pendientes. Yo informo.

04:00:16 pm.- Papá:Lic. Óscar: ¿Cómo se llama el director que vendrá con la dama?

04:02:44 pm.- M:Lic. Óscar: Sean Penn, y el argentino se llama José.

04:09:55 pm.- Papá:Lic. Óscar: Aquí estoy viendo en internet a Sean Penn...

04:14:46 pm.- MLic. Óscar: Sí, ese señor antes creo era actor, y ahora es escritor y productor. Dice la dama que es más chingón que el que hizo la de El padrino.

04:14:59 pm.- M:Lic. Óscar: ok deje le pregunto.

04:16:50 pm.- Papá:Lic. Óscar: Está bien.

08-08-36 pm.- M:Lic. Óscar: Oiga, otra cosa: la dama... van a ir los dos mechudos, el Penn y ella, en total son 4. Para que esté enterado, y llegan a la farmacia el día 2, que es viernes.

10:20:29 pm.- M:Lic. Óscar: A la dama ya no la vamos a ver, oiga, porque cuando se despidió ya se fue a ver sus compromisos. y si salía temprano iba a cambiar su vuelo para irse lo más pronto posible para arreglar sus cosas pendientes porque después nos comentó que ya la estaban esperando sus amigos para planear la venida, y que es el próximo viernes.

10:23:12 pm.- M:Lic. Óscar: Ella ya se despidió de nosotros como a eso de las 2 de la tarde.

10:25:06 pm.- Papá:Lic. Óscar: Muy bien. El viernes le das el Black. Tú te regresas a tu casa hoy.

10:36:38 pm.- M:Lic. Óscar: Sí, ya andamos por aquí. Oiga el berry ya lo trae ella. Ya tiene carga. Si gusta vuelva a mandar la invitación.

10:36:58 pm.- M:Lic. Óscar: Ya la envíe de nuevo, oiga, y me parece que sí la recibió, solo falta que acepte.

10:38:24 pm.- Papá:Lic. Óscar: Solo falta que acepte la invitación, ya la recibió.

10:62:33 pm.- Papá:Lic. Óscar: Cuando acepte la guapa me avisas para chatear con ella.

10:52:46 pm.- M: Afirma, oiga

10:64:05 pm.- M: Ya aceptó, oiga.

10:64:13 pm.- M: Ya aceptó.



Kate directamente



11:00:36 pm.- Papá:Guapa: Hola amiga, ¿Cómo estás? ¡Qué gusto poder saludarte aunque sea por este medio!

11:06:11 pm.- M:Guapa: Finalmente. No podía conectarme. iGracias por mandarme este aparato taaan moderno! ¿Cómo estás?

11:08:46 pm.- Papá:Guapa: Bien amiga, gracias. Qué bueno que te gustó. Me dicen los licenciados que te despediste de ellos, que estarás el viernes con tus amigos. Qué bueno, me da mucho gusto poder saludarte personalmente. Por fin se me hará. Gracias, amiga.

11:10:11 pm.- Papá: Dale preferencia a Guapa.

11:23:44 pm.- M:Guapa: Gracias a ti voy a conocerte, y no sabes la emoción que siento. Gracias por tu confianza. He estado tratando de hacer un equipo importante con gente real respetada en Hollywood. Quiero que los escuches ... Pero independientemente de nuestro proyecto, me da mucha ilusión poder verte a los ojos, en persona. GRACIAS Para mí lo más importante es que tú te sientas cómodo sin ningún compromiso de nada, y que me digas a mi lo que piensas después de nuestra reunión. Supongo que recibiré instrucciones para saber a dónde viajar y todos los detalles.

11:08:46 pm.- Papá:Guapa: Amiga, irás a Sinaloa. Ten confianza en que todo está bien, sino, no te invitaría. Yo te cuidaré, eso tú lo verás cuando vengas, me tocará tomar tu tequila por el gusto de estar conviviendo contigo. Muchas gracias por ser tan fina persona, qué linda eres, amiga, en todos los aspectos.

11:46:52 pm.- M:Guapa: Te confieso que me siento protegida por primera vez. Ya sabrás mi historia cuando tengamos tiempo de platicar, pero por alguna razón me siento segura y sé que sabes quién soy, no como actriz o persona pública sino como mujer, como persona. Llevaré mi tequila para compartirlo contigo, porque es un sueño que ya me tocaba cumplir. Y gracias a ti. Nos veremos pronto, amigo. Bendiciones.

11:51:38 PM.- Papá:Guapa: Gracias, amiga. Una pregunta: por favor dime en que horario te puedo mandar mensaje para no distraerte de tu horario que tienes ocupado. Por favor tú dime, quiero que no te sientas mal, yo sé de compromisos, por eso tú dime en que horario no te interrumpo.



27 de septiembre de 2015



12:13:23 AM.- M:Guapa: Yo salgo mañana a Los Ángeles a las 9:00 a. m. y estaré todo el día sola en mi casa. Tú puedes escribirme cuando quieras, después de las 11 a. m., hora de LA, que son dos horas menos en México. A esa hora estaré aterrizando, pero ya tranquila y sola. En la semana estoy muy tranquila también. Excepto el día 1 de octubre, que estaré filmando todo el día. Si tú me escribes y no contesto pronto, seguro es porque estoy en algo, pero contestaré en cuanto pueda.

12:18:23 PM.- Papá:Guapa: Gracias amiga, así será. Yo te marcaré en el horario que me dices, amiga. Gracias por ser tan buena persona. Te deseo un buen viaje. Que estés bien hoy y siempre. Hasta pronto amiga.

12:38:13 AM.- M:Guapa: Hasta pronto ;)



10 de octubre de 2015



10:26:59 AM.- 1: ("Chapo") Buenos días, amiga, disculpa estaba dormido. Buen viaje, te deseo de todo corazón estamos pendientes. Te quiero.

03:54:07 PM.- Ermoza: muy cansada, pero ya acá, trabajando :)

03:54:34 PM.- Ermoza: ¿Tú, cómo te encuentras?

04:15:44 PM.- 1: Muy bien, amiga, entonces no llegaste a descansar, descansa, amiga.

04:18:37 PM.- Ermoza: JaJaJa me encantaría, pero hay que comer =").

04:22:00 PM.- Ermoza: y no duermo mucho desde que te vi, estoy emocionada con nuestra historia... Es la verdad. Es en lo único que pienso...

04:29:42 PM.- 1: Te cuento que yo estoy más emocionado en ti que en la historia, amiga.

04:35:07 PM.- Ermoza: JaJaJa me encanta saberlo.

04:54:19 PM.- Ermoza: me chiveaste, amigo :)

05:10:18 PM.- 1. Es la verdad, amiga ¿Qué me cuentas de tus socios? ¿Qué están haciendo esos hombres?

05:27:61 PM.- Ermoza: iestán emocionados!, en espera de lo que siga. ¡Igual que yo!

05:40:25 PM.- Ermoza: ya me terminaron de maquillar ahora ya me voy a abrir un festival de cine acá... No quiero llevarte conmigo porque me parece riesgoso, ya que mi otro aparato lo tengo que tener prendido... Por si ves que me desaparezco.

05:40:53 PM.- Ermoza: espero no terminarían tarde hoy...

05:41:10 PM.- 1: Acá te espero cuando gusten. Me comentaste que la primera semana de noviembre, acá estaré al pendiente para recibirlos y tendré el tequila listo para tomarlo, amiga, que me va a dar mucho gusto poder atenderlos, amiga.

05:45:48 PM.- Ermoza: Sí, eso queremos, pero primero mi acompañante quiere ir a Washington y a Nueva York con lo que me vas a mandar para traer noticias.

05:45:48 PM.- Ermoza: Te escribo si no es muy noche cuando regrese. =-*

06:03:26 PM.- 1: Ya veremos cómo hacerlas llegar esta semana. Tú vas a trabajar, ya que te desocupes chateamos, amiga. Que estés bien.



29 de octubre de 2015



10:15:23 PM.- 1: Amiga, hay que vernos. Todo estará tranquilo, si no estuviera seguro no te invitaría. Quiero que entrevistes a señores y señoras de mi rancho. Te cuento que mi mamá quiere conocerte. Le comente de ti. NO te desanimes, que no pasa nada. Todo lo tendré al 100.



31 de octubre de 2015



03:44:16 PM.- Ermoza: un abogado que pondrían pro bono de una firma grande en caso de que lo que te propuso mi acompañante se pueda hacer, él en eso está y creo que regresa el miércoles.

04:04:30 PM.- 1 ("Chapo"): Yo te escucho y si tú me dices que así es mejor, adelante, yo tengo toda la confianza en ti y lo que tú me asesores sé que es lo correcto.

04:13:20 PM.- Ermoza: gracias por la confianza,¡espero que esta segunda propuesta se pueda hacer! Yo te voy avisando.

04:13:26 PM.- 1: Está muy bien. Entonces el miércoles ya sabrás algo de tu amigo, tanto de la firma como lo que fue a ver con la memoria que te hice llegar. Ahí me dices cómo le fue, por fa.

04:23:31 PM.- Ermoza: ¡Claro! Si sé algo antes te lo haré saber, ¿ok?

04:34:45 PM.- 1: Gracias amiga. Ojalá vengas luego para atenderte, para que me digas qué te gustaría comer para tenerte listo, para atender a mi amiga, la más buena de este mundo y la más hermosa. Estamos pendientes. Te quiero y te admiro. Bye.



5 de noviembre de 2015



02:43:01 PM.- Ermoza: Hola, amigo

09:53:02 PM.- Ermoza: ¡Muy! bien! ¿Y tu? iTengo muy buenas noticias! Estoy muy feliz. Mi acompañante logró algo súper! El licenciado no me contesta, pero quiero que busque este nombre: Joshua Dratel, este señor ¡¡¡aceptó representarte sin cobro, pro bonno!!!

10:07:16 PM.- 1: Qué bueno amiga. Esa noticia es muy buena para mí y mis hijos. ¿Para cuándo estarán conmigo? Cuéntame, ya dense la vuelta para hablar personalmente.

10:09:21 PM.- Ermoza: ¡Si! Necesitamos un número donde este señor pueda comunicarse con quien tí digas, el licenciado o alguien más, y darle para adelante.