Guayaramerín está dividida por intervención de eléctrica

La población beniana de Guayaramerín está dividida por la intervención administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) a la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Guayaramerín (Cosegua Ltda.). Mientras los cívicos anuncian un paro de actividades, decenas de pobladores marcharon ayer pidiendo que ENDE se haga cargo de dar el servicio eléctrico.

Juan Carlos Mendoza, presidente del ente cívico en Guayaramerín, dijo que analizan un paro cívico en contra de la intervención de Cosegua Ltda.

Dejó en claro que buscarán agotar todas las instancias de diálogo y acercamiento con la AE para evitar el paro, ya que no quieren crear más perjuicios a la población. “Somos 12.000 los socios afectados. No queremos problemas, solo que habiliten nuestra cooperativa, que ha demostrado una solvencia y no está en quiebra, como nos han dicho desde la AE", explicó Mendoza.

El año pasado, la población de Guayaramerín llevó adelante un paro cívico de varios días, exigiendo a las autoridades que se solucione el problema de la crisis de la provisión de electricidad. En su momento, el exdirigente cívico Hernán Zabala sostuvo que estuvieron sometidos a la racionalización del suministro de energía eléctrica cortando el servicio por más de cuatro horas por las noches durante nueve meses.

La intervención generó el rechazo de las instituciones de la localidad beniana, quienes argumentaron que se intentaba mantener la cooperativa a flote a pesar de los problemas que enfrentó en los últimos años con la escasez de energía.

El presidente del Consejo de Administración de Cosegua, Amir Mostajo, explicó a la red Erbol que la AE ordenó la intervención de la cooperativa debido a que no tiene título habilitante y se estaría poniendo en riesgo el suministro eléctrico.



Sin embargo, el directivo aseveró que tres veces se ha solicitado el título habilitante a la AE, y que si había algún problema Cosegua debió recibir el apoyo de la entidad fiscalizadora y no proceder a una intervención. Denunció que hubo atropellos. Señaló, por ejemplo, que se realizó fuera de horarios de oficina y se presionó a la secretaria a que firme recibida la notificación.

Mostajo indicó también que pretenden hacerlo firmar la entrega en comodato de los bienes de Cosegua y la red eléctrica, pero él se negará a suscribir esos documentos aunque lo manden a la cárcel.

El Gobierno respalda la medida. Carlos Romero, ministro de Gobierno, dijo que la intervención está justificada cuando hay manejos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la entidad. “Si hay gente que se resiste es porque quieren impedir que se revisen los manejos económicos”, indicó. Para Rolando Céspedes, gerente de la Federación de Cooperativas de Agua de Santa Cruz, la intervención fue un exceso porque participaron militares, lo que no está contemplado en la norma de las cooperativas.

Pérdidas económicas



La resolución administrativa 334/2017 de la Autoridad de Electricidad revela que Cosegua registraba pérdidas económicas en 2013, 2015 y 2016. Además, sus obligaciones por pagar crecieron un 41% en el periodo 2013-2016 y ha incurrido “en varios incumplimientos, por lo que no tiene condiciones legales ni técnicas”.

Se buscó la versión de la AE, pero no contestó hasta el cierre de esta edición.