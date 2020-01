Gabriela es una 'guerrera' contra el cáncer de mama

A sus 27 años, justo cuando estaba a punto de defender su tesis de grado en Turismo, Gabriela Justiniano Abella recibió una dura noticia: tiene cáncer de mama. Las primeras semanas no dejó de llorar, pero ahora, tras dos meses de tratamiento, se ha autodeclarado una "guerrera" contra este mal.



Es una de seis hermanos, cuya madre Isabel, falleció por otras causas cuando ella apenas tenía 15 años. Gabriela estudia en la universidad NUR, vive con su hermana mayor y a pesar de que sus fuerzas ya no son como las de antes, debido a tres quimioterapias que le hicieron, ella decidió abrir su cuenta de Facebook "Soy Gabriela" para contar su historia.



"No quiero que me tengan pena, solo quiero compartir con la gente qué es el cáncer y qué hacer para detectarlo. No les oculto nada a mis seguidores. Muchos me dan consejos y no me siento sola en esta batalla", dice con satisfacción.



Este 13 de junio cumplió dos meses de haber descubierto por casualidad y simple curiosidad un pequeño "bulto" o "bolita" en su seno derecho, palpando su cuerpo mientras se bañaba.



A medida que pasó el tiempo, Gabriela sacó fortaleza de donde ni ella misma sabía. "Me di cuenta que el cáncer podía acabar con mi vida, pero no con mi espíritu. Quería buscarle un propósito a todo esto, me preguntaba por qué a mí y a diferencia de otras mujeres que quieren callar y hasta ocultar su enfermedad, por temor a ser rechazadas y que las miren cómo se les cae el cabello o cómo van enflaqueciendo, yo quiero compartir mi experiencia de vida con otras personas", expresó en alusión a su cuenta en Facebook.



Incluso el 10 de junio se grabó un video y hasta consultó a sus seguidores qué hacía con su cabellera que iba perdiendo poco a poco. Entre los comentarios, varias mujeres le dieron consejos a partir de su propia experiencia. El pasado lunes, decidió cortárselo, como aparece en la última foto (arriba).



Gabriela asegura que toda esta lucha que ha iniciado le ha permitido ganar amigos, incluso muchas personas que hasta hace poco solo las conocía con un "hola" ahora se le acercan para ofrecerle su apoyo.



Un cáncer invasivo



Según el diagnóstico médico, el cáncer que tiene es "invasivo" y de "rápido crecimiento". Sin embargo, su cuerpo ha respondido positivamente al tratamiento que está recibiendo. "Aunque siempre creí en la existencia de un ser superior, era una joven de poca fe, pero ahora mi fe ha crecido, estoy más llena de sueños y esperanzas que nunca", confiesa.



En total, le han recomendado aplicarse 20 quimioterapias, 12 dosis de anticuerpos monoclonales y una cirugía de mama. Aún no sabe si le tendrán que sacar una parte, una mama entera o las dos, pero ella dice con certeza: "En el cáncer, las pérdidas son ganancias, pierdo una mama o dos, pero gano mi vida".



Su tratamiento es tan costoso que sus pocos ahorros ya se acabaron. Solo una ampolla de anticuerpos cuesta $us 2.300 y debe aplicarse cada 20 días. La quimioterapia también es cara y si bien por ahora es cada 15 días, desde julio tendrá que hacérsela cada semana.



Por esta razón, sus familiares y amigos decidieron organizar una rifa solidaria en una kermesse que se realizará este domingo 26 de junio, en la sede del club Libertad, ubicado en la calle Las Cutas Nro. 100, entre segundo y tercer anillo de la av. Alemania. Se rifarán 30 premios: pasajes aéreos, cocina, microondas, hornos eléctricos, licuadoras, extractoras, sesiones fotográficas, una laptop, impresora láser y muchos otros.



El conocido cantante Fabio Zambrana, exvocalista de Azul Azul, amenizará el encuentro, además de otra figura de los escenarios como Ronaldo Vaca Pereira, vocalista de Animal de Ciudad. Podrás encontrar más datos en la cuenta de Facebook "Soy Gabriela.