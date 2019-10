Interceptan contrabando más grande en Santa Cruz

Willam Castillo, director regional de la Aduana en Santa Cruz, informó a EL DEBER que fueron interceptados dos camiones que transportaban mercancías de contrabando por valor de unos 700.000 dólares. Se trata del mayor operativo realizado en la gestión. El cargamento tiene como origen Estados Unidos, ingresó al país por Arica y fue interceptado en Montero.



“Los contenedores venían precintados con un manifiesto internacional de carga cumpliendo todas las formalidades aduaneras, pero la mercancía declarada no era la que se transportaba. El documento declaraba mercancías de cocina, artículos del hogar, pero nada de esto había en los camiones; en su lugar se encontraron televisores, computadoras portátiles de última generación, celulares de alta gama, joyas, relojes de lujo, ropa de marca americana, artículos de gimnasio”, explicó Castillo.



Destino de lo incautado



Añadió que toda esta mercancía no manifestada asciende a los 700.000 dólares y el cargamento va a pasar a título gratuito al Ministerio de la Presidencia, haciendo cumplimiento a la Ley 615, para su posterior entrega a dependencias de la cartera del Estado o para instituciones de beneficencia.



No hay detenidos



El Ministerio Público realiza las investigaciones para dar con los responsables del cargamento, se está querellando contra la empresa transportadora y se indagará la identidad de los importadores.



“El chofer, en primera instancia, está bajo investigación y se le va a tomar las declaraciones respectivas, se indagará a la empresa de transporte y a los importadores”, añadió Castillo.



