Muñoz cree que mensaje de Merkel es para Bolivia

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, consideró que su par alemana, Angela Merkel, dio "un mensaje al Gobierno boliviano", al abogar por un diálogo debido a que "hay conversaciones de larga data" el diferendo marítimo entre ambos países.



Agregó que "es que no hay que demandar unilateralmente, sino que hay que retomar conversaciones de carácter bilateral que Chile siempre ha estado dispuesto a realizar", haciendo mención al litigio que se ventila en la Corte



"No podemos si no estar muy de acuerdo con las palabras de la canciller Merkel, porque justamente lo que Chile ha hecho es llamar reiteradamente al diálogo. Hay que dialogar y no demandar unilateralmente como ha hecho Bolivia en La Haya", reiteró Muñoz.



Muñoz insistió en que el Gobierno propuso la reanudación de las conversaciones en torno a la agenda de 13 puntos, lo que no prosperó. "Quiero volver a recordar que hemos ofrecido el restablecer relaciones diplomáticas de manera inmediata y sin condiciones", dijo.



Las declaraciones de Merkel tuvieron lugar después del encuentro que sostuvo por más de una hora con Evo Morales, que comenzó una gira por países de Europa y logró el respaldo de Alemania en 43 millones de euros.