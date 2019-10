Un dron lanzado desde Gaza se estrella en Israel

Un dron lanzado desde la franja de Gaza se estrelló en Israel este jueves, informó el ejército, en lo que constituye la tercera incursión de este tipo en un año, después de que Hamas reivindicara dos acciones con estos aparatos.



"Un vehículo aéreo no tripulado (UAV por su siglas en inglés) fue detectado en el espacio aéreo israelí, procedente desde la franja", dijo a la AFP una portavoz del ejército.



La funcionaria dijo que restos del aparato fueron encontrados en territorio israelí, cerca de una valla de la frontera, pero no especificó si el dron tenía armas o alguna cámara de vigilancia.



El vuelo de este jueves no ha sido reivindicado, pero en julio del año pasado el grupo islamista Hamas afirmó ser responsable de dos incursiones de UAV en Israel.



Estas acciones tuvieron lugar después del inicio de la guerra de Gaza de 2014, en la que murieron 2.200 palestinos, la mayor parte de ellos civiles, y 73 israelíes, principalmente militares.

