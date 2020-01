Chile ve que relación con Bolivia va en muy mal pie

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, considera que "no vale la pena responder a palabrerías que aparecen en 140 caracteres o declaraciones de un día para otro", en referencia a los mensajes que el presidente Evo Morales en su cuenta oficial en Twitter.



Sostuvo que "las relaciones entre Bolivia y Chile están en muy mal pie, y eso es responsabilidad del gobierno boliviano que han llevado la relación a su punto más bajo en cien años", asegurando que su país no se prestará al juego que pretende el Gobierno de La Paz.



"Chile ha estado en disposición de dialogar, el obstáculo entre los pueblos de Chile y Bolivia es el gobierno boliviano, el que ha estado en una campaña confrontacional de ofensas contra las autoridades de nuestro país y nuestro pueblo", dijo el ministro de Relaciones Exteriores durante una entrevista con Tele 13 radio.



Observó que "el gobierno boliviano está muy golpeado por nuestra demanda contra ellos por el rio Silala, no estaban listos (...) y fueron también golpeados por nuestra contramemoria. Esto es lo que está detrás, el ver que los caminos se estrechan y que Chile supo mantener la serenidad".



Respecto al ciudadano chileno que fue expulsado de Bolivia por las supuestas fotografias que tomó a un puesto militar en la zona del Silala, al cual en La Paz calificaron de "espía", Muñoz indicó que "no tengo mayores comentarios, el gobierno boliviano ha llamado espías a los periodistas chilenos quienes estaban haciendo su labor profesional en Bolivia. Qué menos puede esperarse".



Los datos en la vecina nación indican que se trata de un profesor de Educación Física, que se graduó de la Universidad Católica de Valparaíso y que vive en Calama, que trabaja en esa región. Militares bolivianos lo descubrieron en la zona.