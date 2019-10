Chile, el nuevo El Dorado para la inmigración latina

Kennedy, un haitiano de 27 años, busca trabajo en el centro de Santiago. Hace tres meses viajó "al final del mundo", en busca de una vida mejor, como lo han hecho miles de extranjeros en los últimos años a Chile, un destino cada vez más codiciado por los migrantes.



Kennedy vendió la casa que tenía en Puerto Príncipe para venirse en agosto pasado a Chile. En pleno invierno austral, arribó a Santiago con la esperanza de tener una mejor vida.



Pero su inserción laboral ha resultado difícil. Desde hace tres meses busca trabajo "en lo que sea", dice a la AFP. Su perfecto español -aprendido cuando estudiaba medicina en Cuba- no le ha servido de mucho y con el paso de los días crece la desesperación.



La desaceleración económica está golpeando su sueño de construir aquí una mejor vida. Su padre y un hermano murieron en el terremoto que azotó Haití en 2010 y él quedó como único sustento familiar.



"Todos me decían: "ándate a Chile". Ahí hay trabajo, es todo ordenado. Y sí, es un país muy bonito, la gente muy respetuosa, pero ahora no hay trabajo. Quizás debí quedarme en Haití. Con la venta de la casa pude haber hecho algún negocito", se lamenta.



Como Kennedy, miles de migrantes han llegado a Chile en la última década. Según datos del Departamento de Extranjería, 477.500 extranjeros viven hoy en Chile con residencia permanente (2,7% de la población total), mientras que unos 100.000 tienen visa temporaria.



"Desde la década de los 90 que Chile se ha convertido en un país de destino de migrantes. Al comienzo fueron peruanos, y en los últimos 10 años, está creciendo rápidamente la migración de países vecinos, como Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y hay un creciente flujo de personas que vienen de Haití y República Dominicana", explica Miguel Jaksic, director del Servicio Jesuita a Migrantes de Chile.



Asimismo, la comunidad venezolana, que huye de la inseguridad y de las crecientes dificultades económicas en su país, crece en Chile.

Y es que Chile cuenta con uno de los PIB per cápita mayores del continente (20.000 dólares) y uno de los salarios mínimos también más altos (350 dólares).



En los últimos meses, además, "las fronteras del norte se están cerrando cada vez más (...) por lo que muchos de quienes migran tenían sus expectativas de hacerlo a Francia, España, Estados Unidos o Canadá y no a Chile, pero como eso no ha resultado están yendo hacia el sur", dice Jaksic.

?