Los agujeros negros podrían llevarnos a otro universo

¿Qué pasaría si cayeras en un agujero negro? Aparecerías en otro universo, según la teoría del físico británico Stephen Hawking.



"Si caes en un agujero negro, no te rindas, hay modo de salir", dijo un bromista Hawking en una conferencia en Estocolmo (Suecia).



El astrónomo agregó que si el hoyo fuera grande y estuviera en rotación, podría ser un vínculo con un universo alternativo.



El científico indicó que no serían un pozo tan oscuro como se piensa y que los humanos no desaparecerían al caer en un agujero negro, sino que permanecerían como un "holograma" en el borde o "caerían en otro lugar".



Contrariamente a lo que se pensaba, que de la fuerza gravitacional de los agujeros negros nada podía salvarse, Hawkings cree que podrían ser el modo de llegar a otros universos pero descarta ser él quien ponga a prueba su hipótesis.



"No podrías regresar a nuestro universo así que, aunque estoy interesado en viajar el espacio, no lo voy a intentar", apuntó.