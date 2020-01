Desde hace cinco meses, alumnos de la ‘U’ no tienen comedor

A más de cinco meses del año, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) no ha conseguido proveer del servicio de comedor a los estudiantes que se benefician con estas becas, situación que ayer derivó en la toma por algunas horas de la Dirección Universitaria de Bienestar Social (DUBS) por parte de los miembros de la Federación Universitaria Local (FUL) que exigían regularizar el servicio.

Tras la protesta, el rector Saúl Rosas emitió un comunicado para informar de que la empresa adjudicada comenzará a operar a partir de este viernes.

Ayer, cerca de las 9:00, la dirigencia de la FUL, al mando de su ejecutivo Ismael Medrano, realizó la toma del edificio de la DUBS, cerrando con cadenas la entrada principal. Horas más tarde la medida fue suspendida luego del compromiso de las autoridades de regularizar el servicio.

“Exigimos la apertura del comedor. Es mitad de año y aún no se ha abierto”, expresó Medrano durante la protesta.

Según el dirigente, son más de 2.000 los estudiantes que se benefician con las becas comedor, de los cuales alrededor de 1.500 son de las facultades que funcionan en la ciudad capital.

Este incentivo fue creado para que los estudiantes de escasos recursos y con buenas notas puedan acceder a desayuno, almuerzo y cena de forma gratuita o con descuentos.

“Hay compañeros que dependen de este estipendio. Para los que vienen de las provincias o de zonas alejadas, muchas veces lo que reciben en el comedor es su único alimento”, expresó Medrano.

Por su parte, el delegado de la FUL a la COD, Héctor Coronado, cree que hubo “una incapacidad administrativa en la contratación de la empresa”.

Los dirigentes estudiantiles también exigen la compra de material deportivo y el equipamiento del gimnasio, cuya construcción demandó Bs 2 millones, pero que hasta ahora funciona.

Otra de sus demandas es la compra de una ambulancia, para lo cual, según afirman, ya se cuenta con presupuesto.

Otros universitarios se mostraron indiferentes con las demandas de la FUL, al indicar que las becas no llegan a todos los estudiantes, pues hay que tener influencias dentro de la universidad para acceder a los beneficios.



La DUBS responde

Al respecto el director de la DUBS, Demetrio Ruiz, garantizó que hasta este viernes el servicio será regularizado, porque ya hay una empresa contratada. Fadua SRL es la firma que se adjudicó el contrato de un año por Bs 1,5 millones, detalló Ruiz.



El director de la DUBS reconoció que hubo demoras en el proceso de adjudicación, pero se debió a que las empresas proponentes, en primera instancia, no lograron cumplir con el requisito de presentar la ficha técnica ambiental respectiva.

“La solución ya está dada y no es producto de estas movilizaciones, es por las gestiones que hemos venido haciendo”, agregó Ruiz.

De igual forma, garantizó el equipamiento del gimnasio y la compra de la ambulancia durante esta gestión. Para la ambulancia, la ‘U’ dispone de $us 70.000.



Ruiz, que es nuevo en el cargo, manifestó que ha pedido un informe de los proyectos que tiene la DUBS para que en función a las prioridades, se asignen los recursos, pues su dirección ha sido una de las más afectadas con la reducción de los recursos del IDH. El recorte alcanza al 60% (de Bs 16 millones a Bs 5 millones).

Trabajadores anuncian un paro indefinido

Tras haber cumplido un paro de 72 horas, los trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) anuncian un paro indefinido a partir del próximo lunes. Sin embargo, el rector Saúl Rosas convocó a los dirigentes a una reunión hoy, a las 16:30, a fin de buscar una salida al conflicto.

El dirigente nacional de los trabajadores universitarios, Santos Frías, adelantó que asistirán a la reunión para escuchar las propuestas de las autoridades, a pesar de que han demostrado que no tienen predisposición de llegar a un acuerdo, lo que quedó demostrado el lunes, cuando enviaron solo a sus representantes legales a la reunión de conciliación en la Dirección del Trabajo.

En horas de la mañana, el rector Rosas indicó que es solo un grupo de funcionarios los que han venido acatando el paro de actividades, a quienes llamó a retomar sus funciones.

“Este no es un problema de todos los funcionarios, es solo de un 20 por ciento”, dijo.

La autoridad de la ‘U’ repitió que no está en sus manos solucionar dicho conflicto porque se “trata de un tema de normas que tienen carácter obligatorio”, sostuvo.

El rector de la estatal cruceña insistió en que la universidad lo único que está haciendo es cumplir un laudo arbitral, que ordena que el bono de antigüedad sea calculado sobre la base de los tres salarios mínimos nacionales y una escala del 50%.