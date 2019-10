¿Venganza de magistrados en el Tribunal Constitucional?

Después que el magistrado Oswaldo Valencia revelara que la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se quedó sin quórum por el viaje de cuatro de los siete magistrados a China; dos de los que viajaron, Efren Choque y Ruddy Flores, decidieron removerlo de la presidencia de la Comisión de Admisión de la institución.



También lo sacaron del cargo de director de la Academia Plurinacional en materia Constitucional. Tras una reunión de los cinco magistrados, de la que no participó Valencia, le comunicaron en una Sala Plena la decisión que asumieron.



La carta, dirigida a Valencia, está firmada por los magistrados Choque y Flores. En la misma, señalan "que a partir de la fecha -1 de diciembre de 2015- asumirá como presidente de la Comisión de Admisión el magistrado Efren Choque por decisión de la mayoría de dicha Comisión. Asimismo, se adjunta el acta de reunión de los miembros de la Comisión".



Lee más: Magistrados retornan al país obligados por ola de críticas



El viaje a China



La decisión de los dos magistrados que viajaron, se produce después que Valencia informó que desde el 15 de noviembre, la Sala Plena no estaba sesionando porque cuatro de los siete magistrados habían aprobado un acuerdo administrativo para viajar a China durante un mes.



La decisión no solo dejó sin quórum la Sala Plena, sino que quedó en suspenso la aprobación en esa instancia de las resoluciones constitucionales y la revisión de las cartas orgánicas, entre otros.



Ante la ola de críticas, tres magistrados regresaron anticipadamente de su viaje, entre ellos Flores, quien negó que hubiera existido algún tipo de perjuicio, no obstante reconoció que no se convocó a Sala Plena.



Sesiones suspendidas



El TCP sesiona en Sala Plena todos los días miércoles. Producto del viaje de los magistrados -por ejemplo- la sesión del 18 de noviembre se suspendió y sucedería lo mismo hasta el 14 de diciembre cuando estaba previsto que concluya el viaje de los magistrados.



Conoce más: Los diputados emiten petición de informe a magistrados



Otros reclamos



Valencia había manifestado anteriormente que los magistrados podían viajar si dejaban habilitados a sus suplentes.



Entre tanto, la magistrada suplente Carmen Sandoval, que fue habilitada para ejercer funciones en suplencia de Flores, no pudo ingresar a su despacho ni acceder al vehículo del titular.



Por otra parte, Sandoval sostuvo que cuando le sortearon casos los asignó a los asistentes pero que Flores había solicitado los expedientes para "para volver a redistribuir y solucionar él", relató.



También te puede interesar: Tildan de indecente viaje de 4 magistrados a China



"No sé cuál es el celo, por qué no se pueden conocer los casos, o entrar a su despacho o al vehículo, cuando se trata de bienes institucionales y no personales", cuestionó Sandoval.