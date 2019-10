Monumento a Juana Azurduy donado por Evo está en pésimo estado

Un informe oficial reveló esta semana que el monumento a la prócer de la independencia, Juan Azurduy de Padilla, construido en Buenos Aires tras una donación del Gobierno de Evo Morales, está en pésimo estado.



El monumento fue un símbolo del kirchnerismo, que nació a partir de una sugerencia de Hugo Chávez a la ex Presidenta argentina. Cuando el mandatario venezolano vio la estatua de Cristóbal Colón en los alrededores de la Casa Rosada, le dijo a Cristina: “TIenes que sacar a ese genocida de ahí”.



Así, Fernández ordenó otro proyecto que fue la escultura de Juana Azurduy, la líder que enfrentó a los soldados realistas en la lucha por la independencia.



Pero ahora, un informe oficial constató el pronunciado estado de degradación del monumento a Juana Azurduy, inaugurado en julio de 2015, y que reemplazó al de Cristóbal Colón detrás de la Casa Rosada.



La obra, donada por el gobierno de Bolivia, despertó una polémica que se saldó gracias a un acuerdo entre el Gobierno de Cristina y el porteño de Mauricio Macri, en septiembre del año pasado.



Ahora, con Mauricio Macri en la Casa Rosada, la “Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y lugares históricos” realizó un estudio pormenorizado que muestra fallas en los ensambles y en la estructura que sostiene la escultura de 25 toneladas de peso y de 9 metros de altura.



El monumento encargado a Andrés Zerneri -y que donó el gobierno de Evo Morales- fue hecha combinando vigas de hierro, tubos de bronce, planchuelas de bronce y bulones aparentemente de acero inoxidable. Estos diferentes metales combinados “pueden ocasionar corrosión y degradación de los materiales, poniendo en peligro la resistencia mecánica de la estructura”.



El detalle del relevamiento sobre el monumento a Juana Azurduy de Padilla -símbolo de las miles de mujeres anónimas que lucharon por la emancipación del virreinato del Río de la Plata- permite observar que la pátina de la escultura se desprende con facilidad “dejando expuesto el bronce a las inclemencias climáticas”, afirmando que “la misma no se ha realizado correctamente”. Además, se encontró “una escalera de hierro que atraviesa el interior, de la que no se comprende la función”.



“Otra patología encontrada son los agujeros y aberturas en diferentes sectores de la escultura, permitiendo el ingreso del agua al interior”, detalla el relevamiento donde se encontraron “hierros que atraviesan el bronce produciendo corrosión y degradación”. En tanto, en la parte exterior se observa “abundante agua en la base de la escultura sin drenaje”.



“También hay presencia de diferentes materiales, como si no estuviera acabado. Evidentemente no se han finalizado los trabajos en la base de la escultura, y esto puede provocar deterioros serios con el tiempo”, explica el informe que encargó la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos.



El monumento se encuentra cubierto por muchas manchas oscuras, que cuando se observan de cerca, pueden ser a causa de las soldaduras de las planchuelas en el interior de la estructura: “Si observamos la técnica de soldaduras en la estructura interior, se puede apreciar la desprolijidad en las mismas”, indica.



Y concluyen: “El monumento a Juana Azurduy se encuentra en un muy mal estado de conservación, teniendo en cuenta su reciente realización, por lo que debemos atribuir este mal estado a las fallas en la realización, tanto en la fundición del bronce como en la colocación de la misma in situ”.



El Monumento a Juana Azurduy, Fotos exclusivas de Clarín sobre su estado de deterioro

Los especialistas que relevaron el monumento realizaron una serie de recomendaciones, entre las que se destacaba la “intervención en el monumento de manera inmediata por su estado delicado de degradación”.



En diálogo con Clarín, la presidente de la Comisión, Teresa Anchorena, afirmó que ya están trabajando para obtener el “final de obra” que solicitó la Dirección de Infraestructura de Casa de Gobierno.



El fundidor Rodolfo Buchas nos está brindando asesoramiento porque la escultura tiene filtraciones por partes que no quedaron bien soldadas y para ver cómo terminar la pátina que recubre el monumento”.



También aclaró que se reunieron con Andrés Zerneri, autor de la obra y que ya están trabajando con ingenieros estructuralistas sobre los problemas de la estructura interior del monumento. “La decisión es terminar la obra”, concluyó.