Villena dice que el MAS ya tiene elegido a su sucesor

El Defensor del Pueblo saliente, Rolando Villena señaló hoy en su informe final presentado ante los medios que ve que se registra una desinstitucionalización del Estado, admitió que está convencido de que el MAS ya tiene definido el nombre de quien lo reemplazará el futuro que percibe con su sucesor o sucesora no tiene certezas. “Estoy convencido que tras mi gestión cerrará 18 años de mantener una línea coherente con el mandato constitucional del Defensor (como institución”.



Complementó que espera que la siguiente gestión “me diga algo diferente, pero no será así, porque todo cuanto se percibe hace pensar que estaríamos ya cerrando una vida histórica, un ciclo importantísimo para la institucionalidad del Estado, la vigencia de los derechos humanos y para hacer que estos no sean materia de negociación entre quienes ejercen el poder”.



Villena aseguró que “evidentemente el MAS ya debe tener a alguien que reunirá las condiciones para que definitivamente, en el contexto en el que nos encontramos, habida cuenta que es la única institución que queda exenta de todas las presiones, que si bien estuvieron presentes en mi gestión, no permití que sea utilizado con fines políticos. El perfil del o la que venga está en esa línea, de manera tal que la suerte parece estar echada para la cosa sin futuro que depara a nuestra institución.



Ayer, en el auditorio de la institución entregó un informe de los cinco años de gestión. “Culmino mi gestión con la gratitud del deber cumplido pero también con una profunda incertidumbre por el futuro de los DDHH”, aseguró.