La Ministra de Culturas justifica los despidos de funcionarios

Luego de las denuncias de despidos masivos en el ministerio de Culturas, en la que al menos 15 funcionarios quedaron sin trabajo, Wilma Alanoca, a la cabeza de esta cartera, dijo ayer, en una entrevista con el diario paceño, que "tiene la libertad de cambiar al personal". Aunque la autoridad aclaró que solo se había dado de baja a 14 funcionarios de 278 trabajadores que tiene el ministerio.

"Se cambiaron tres áreas; todos hacen eso por sentido común y por llevar una gestión como tiene que ser. Son Administración Financiera, Planificación y Patrimonio, tres áreas altamente sensibles y que manejan temas álgidos y son tareas que nosotros debemos cumplir con eficiencia y, según nuestro plan, estamos en la libertad de hacerlo. Sólo (cambiamos) tres de las nueve direcciones", declaró Alanoca al diario Página Siete.

La ministra argumentó que todos estos cambios se hacen de acuerdo al plan que tienen y de la evaluación que hacen. "Toda y cualquier instancia pública o privada hace su trabajo y hace ajustes porque quiere generar un cambio, primero. Y segundo, porque nosotros optimizamos recursos económicos y humanos", enfatizó la ministra.

Sobre este último punto, Alanoca le dijo a Página Siete que "por eso hemos creado una Unidad de Seguimientos y Fiscalización de Proyectos, porque no sólo nos ocupamos de organizar eventos culturales, sino también nos encargamos de generar nuestras infraestructuras y mejores condiciones en el área turística y la preservación del patrimonio. Y aquí no teníamos un área de seguimiento con arquitectos e ingenieros que hagan una fiscalización que eleve nuestra inversión pública en proyectos y obras".

Según Alanoca, hay personas que se alejaron por sí mismas y otras, por temas administrativos. "Eso tiene que ver con un informe de recursos humanos porque faltaron al estatuto del funcionario público. No venir a trabajar tiene consecuencias, pero no quiero entrar en detalles, no los he llegado a conocer".

La ministra no aclaró si iban a seguir con los despidos. Ni tampoco negó que Ernesto Machicado, exfuncionario del alcalde de El Alto, Édgar Patana, preso actualmente por corrupción, fuera su asesor.