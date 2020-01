Alcalde chileno ve 'farsa' en defensa sobre el Silala

"Me parece que estamos haciendo una farsa de esta defensa", dijo el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, sobre la demanda que el Gobierno de Michelle Bachelet presentó contra Bolivia ante la Corte de La Haya por las aguas del Silala.



La autoridad, que exige la presencia del canciller Heraldo Muñoz en la zona, se pregunta si la acción judicial la soberanía del agua dulce del río Siloli (como lo conocen), ¿para quién? ¿Para los ciudadanos de Calama, del norte de Chile, los chilenos? o ¿para empresas privadas?", increpó, de acuerdo a un reporte de "El Mostrador".



En una anterior declaración, el burgomaestre sostuvo que "somos zona de sacrificio, parecemos abandonados", en referencia a las políticas nacionales para la desértica zona. Indicó que "el Estado de Chile, a través de los gobiernos de turno no atienden a Calama y esta región como debiera".



"Si el río Siloli lo vamos a defender para que éste sea un río de agua dulce consumido por los ciudadanos del norte de Chile, en especial de Calama, o se va a defender para que los sigan operando como una mercancía los privados y las empresas que hoy son dueños de esa agua dulce", argumentó Velásquez.



Agregó que "por supuesto que respaldo la defensa que va hacer Chile para que se dilucide de una vez por todas, sin embargo, yo voy al tema de fondo, que es lo que no se ha dicho por parte del Gobierno", en referencia a los motivos de la demanda.



Su declaración tiene lugar ante la decisión chilena de acudir a La Haya para que dilucide si el Silala es un río o un manantial. Hoy el presidente boliviano, Evo Morales, anunció una contrademanda, asegurando que se debe discutir el resarcimiento por el "robo" de las aguas.