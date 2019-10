Miami pone una piedra en el camino a Cuba

Los dos países que fueron adversarios por más de medio siglo reiniciaron el vínculo diplomático con la apertura de embajadas. Cuba lo hizo en Washington el 20 de julio y Estados Unidos izó su bandera en La Habana el 14 de agosto. Pero la historia no termina ahí, apenas se inicia.



El camino que le queda por recorrer a ambas naciones para consolidar el restablecimiento de relaciones diplomáticas es largo y estará lleno de obstáculos. Uno de ellos lo puso el alcalde de Miami (Estados Unidos), Tomás Regalado, que manifestó su rechazo a la eventual apertura de un consulado general de Cuba en esta ciudad.



El edil, que paradójicamente nació en La Habana, indicó que sería "una provocación" para Miami, ciudad a la que denominó "la capital del exilio", por ser la que mayor cantidad de migrantes cubanos alberga.



Según el periódico El País, Regalado fue contundente en su discurso en un acto público: "No debe haber un consulado cubano aquí, en Miami, donde todavía hay miles de personas que tienen heridas sin restañar y familiares presos", afirmó.



Según el censo de población hispana de 2010, de los casi 2 millones de cubanos que residen en Estados Unidos, 1,2 millones viven en el estado de Florida, donde se sitúa Miami.



El burgomaestre republicano argumentó su posición indicando que un consulado en la ciudad se convertiría en un foco de protesta. No obstante, alcaldes de otras ciudades del mismo Estado manifestaron su predisposición para recibir legaciones diplomáticas de Cuba sin inconvenientes.



Este viernes los dos países reiniciarán el diálogo en un primer encuentro bilateral en La Habana.