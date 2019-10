Lens puede recibir una pena de entre 5 y 10 años

El fiscal de Distrito de Beni, Alejandro Ilich Cruz, aseguró este jueves que hay indicios de que el ex gobernador beniano Carmelo Lens incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes, cohecho pasivo propio, malversación, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y enriquecimiento ilícito, lo que podría desencadenar una sentencia de 5 a 10 años de privación de libertad si se demuestra su responsabilidad.



"Hay peligro de que obstaculice la justicia y por eso se loha aprehendido", afirmó Cruz.



Lens denuncia documentos fraguados



El exgobernador de Beni Carmelo Lens, en un contacto con la prensa tras las rejas de la celda de la Felcc en Trinidad, dijo que en la audiencia cautelar pedirá al Ministerio Público que justifique el pedido de aprehensión, ya que, a decir la exautoridad, este proceso es un caso político que le siguen por ser opositor.



Transferencia de un vehículo oficial



La mañana de este jueves el juez Jasmani Cortez ordenó la aprehensión de Lens tras comprobar la presunta transferencia de una movilidad oficial que realizó la exautoridad beniana. El vehículo, presuntamente entregado a Lens, fue incautado este 9 de julio por el Ministerio Público en Riberalta.



El jeep Suzuki modelo Vitara se encontraba en manos de Juan Carlos Moreno Sarabia, sobrino de Carmelo Lens, que aseguró que se lo habría comprado al señor Mauricio Lens, hermano del exgobernador.



Carmelo Lens, tras las rejas, argumentó que la firma que está estampada en ese contrato de venta del vehículo no es suya y que su detención no es otra cosa que un show político. Pese a las acciones tomadas en su contra, la exautoridad beniana aseguró que continuará peleando por el departamento y porque prevalezca la justicia.



“Nosotros estamos aquí, lo hemos dicho, lo vamos a sostener, venimos y vamos seguir peleando contra este régimen. Ya perdimos todo, por qué no vamos a perder la libertad, en un momento habrá una audiencia de medidas cautelares y vamos a pedir que fundamente cuál ha sido el argumento que ha usado el Ministerio Público para ordenar mi aprehensión”, aseguró Carmelo Lens.



Se decidirá la situación jurídica de Lens



En las próximas horas la Fiscalía presentará la imputación formal contra Lens y lo someterá a una audiencia cautelar, en esa instancia se decidirá la situación jurídica de la ex autoridad beniana.



Gobierno descarta estar tras la detención



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo este jueves en rueda de prensa que "una aprehensión no es una decisión política de ninguna instancia, es judicial y seguramente si se ha producido esta aprehensión debe ser como producto de una decisión de las autoridades jurisdiccionales a requerimiento del Ministerio Público, en el marco de las investigaciones", sostuvo.