Irán y Arabia no acuerdan freno a envíos de petróleo

Irán y Arabia Saudí volvieron a expresar este martes sus divergencias sobre cómo estimular los precios del petróleo y alejaron un poco más la posibilidad de un acuerdo para congelar la producción en la reunión de los países de la OPEP en Argel.



Los miembros la Organización de Países Exportadores de Petróleo celebran el miércoles una reunión informal para intentar reactivar el precio del petróleo, muy débil desde mediados de 2014 y que ahora ronda los 45 dólares el barril.



Pero las divergencias, en particular Irán y Arabia Saudí, alejan un pacto, como ya ocurrió en una reunión similar en Doha en abril.



"Llegar a un acuerdo en dos días no está en nuestra agenda", dijo el martes en Argel el ministro iraní del petróleo, Bijan Namdar Zanganeh.



"Necesitamos tiempo para hacer consultas más amplias", aseguró y explicó que quizás se podría llegar a un acuerdo el 30 de noviembre, en la reunión ordinaria de la OPEP en Viena.



Irán quiere seguir aumentado su producción hasta el nivel anterior a las sanciones internacionales, que se levantaron tras el acuerdo histórico de julio de 2015 con las grandes potencias sobre su controvertido programa nuclear.



"No estamos preparados" para congelar la producción, dijo el ministro, y explicó que el objetivo es llegar hasta 4 millones de barriles diarios (mbd), frente a los 3,6 ó 3,8 mbd actuales, según las fuentes.



Desde mediados de 2014, los precios del crudo están en niveles muy bajos como consecuencia del exceso de oferta, alentado por el "boom" del gas y el petróleo de esquisto en Estados Unidos.



También ha contribuido al declive la estrategia de los países del cártel, que han preferido no reducir la producción para mantener sus cuotas de mercado.



Los países que más dependen de los ingresos de su oro negro piden congelar la producción pero algunos grandes productores, como Irán o Arabia Saudí, se oponen a ello.



Tampoco fue optimista Emmanuel Ibe Kachikwu, secretario de Estado del Petróleo de Nigeria, el principal productor de crudo en África que no quiere congelar su producción. "Necesitamos dinero", reconoció.

