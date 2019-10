'Séptimo día', se llamará el espectáculo del Circo del Sol y Soda Stereo

"Séptimo día" es el título del esperado espectáculo que el Circo del Sol y la mítica banda argentina Soda Stereo estrenarán el 9 de marzo de 2017 en Buenos Aires, donde arrancará una gira por distintos países y comenzará un homenaje único al fallecido Gustavo Cerati.



El estadio Luna Park de la capital argentina acogerá el estreno mundial, por ser el único recinto porteño capaz de soportar las 50 toneladas de peso que cargará su techo.



Así lo explicaron el representante de Soda Stereo, Daniel Kon, y el productor argentino, Diego Sáenz, en un encuentro con periodistas, en el que anunciaron que por primera vez Latinoamérica recibe una producción de esta categoría, en la que se escucharán los temas más conocidos de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.



Es también la primera vez que el Circo del Sol crea un espectáculo con una banda musical del perfil de Soda Stereo, después de hacerlo con "Love", de los Beatles, y "One" y "The Immortal World Tour", de Michael Jackson.



Ahora, en la sede del Circo del Sol en Montreal, la productora ultima lo que desde 2013 lleva preparando: un gran montaje que será el mejor homenaje a Cerati, cantante de la formación argentina y fallecido en 2014 tras cuatro años en coma debido a un accidente cerebrovascular.

Bosio como Alberti están volcados EN un proyecto que acercará a las nuevas generaciones la magia de los artífices de éxitos como "De música ligera", "La ciudad de la furia" y "Juegos de seducción".



Soda Stereo publicó siete discos de enorme éxito en América Latina entre 1984 y 1997 y regresaron a los escenarios en 2007 con su gira de despedida "Me verás volver".



"Hay momentos del espectáculo en los que no sentís solo su voz (de Cerati), si no que parecerá que lo tenés pegado a la cara", explicó Sáenz, primer ejecutivo de la productora PopArt, quien agregó que el espectáculo contará con "sonidos exclusivos" con solos de guitarra "tapados" en maquetas y playlist originales.



"Séptimo día", nombre de uno de los "hits" más emblemáticos de Soda, pondrá a la venta entradas para 5.200 personas, de las cuales 3.100 se localizarán en las gradas del Luna Park, mientras que 2.100 afortunados estarán a pie de escenario.



Éstos últimos deberán presentarse antes del inicio para que la organización les explique cómo deben interactuar con la obra.



"Es la primera vez que un show del Cirque du Soleil tendrá público parado (de pie)" en las gradas", detalló el productor, al agregar que "los que estén en la parte del escenario serán los VIP: Very Involved Participants" (participantes muy involucrados).



Su misión será tan importante como su posición estratégica pues tendrán que saltar y bailar.



Además, el "público VIP" deberá sortear unos "satélites" que estarán en continuo movimiento, mientras el escenario, que ocupara "más de la mitad del recinto Luna Park", albergará un planeta.



Los fans de la banda ya pudieron participar activamente en la creación de una de las escenas del show, ya que gracias a una iniciativa inédita del Circo del Sol, se animó a los más de cinco millones de seguidores del grupo en Facebook a hacer comentarios en la red social.



"Desde el Circo estaban maravillados con la cantidad de seguidores que tenía Soda en Facebook, y, por mucho que me preguntaban, no me creían cuando les decía que eran 5 millones", explica Sáenz, quien calificó la iniciativa de "todo un éxito".



La gira comenzará en Argentina, país natal de la banda, y continuará en Costa Rica, México, Chile y Estados Unidos, entre otros países americanos.