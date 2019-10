Zapata refuerza versión; Gobierno dice que miente

El informe de una oficial de Registro Civil en Cochabamba que señala que los dos padres suscribieron un acta de reconocimiento del pequeño y la revelación de que hace cuatro años Gabriela Zapata sometió al niño a una prueba de ADN que no solo es prueba de vida, sino que confirma que el padre de su hijo es Evo Morales, fueron dos nuevos elementos que ella presentó ayer ante un juzgado. Por su lado, el Gobierno insiste en que la expareja del jefe de Estado y exejecutiva de la empresa china CAMC miente



“Voy a demostrar la verdad. Que (mi hijo) existe. Como mujer y como madre me siento indignada por toda la violencia que está cometiendo el Gobierno contra él. No tengo nada que pedirle a él (a Evo Morales)... Yo tenía 18 años y él 47, él se ha encargado de hacer todos los trámites”, señaló Zapata al salir ayer de una audiencia con la jueza Segundo del Menor.



Luego complementó: “Hay demasiada miseria humana y vuelvo a decir que él se ha convertido en un monstruo del poder. Lo único que espero es que se respeten los derechos de un niño. Yo he cumplido siempre con lo que él me ha pedido, que mantenga esta situación oculta y eso lo he hecho hasta ahora”, acotó Zapata.



El miércoles, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló que el certificado de nacimiento y el de nacido vivo del pequeño eran falsos, y puso en duda la existencia del pequeño. Tras las nuevas revelaciones, este medio lo llamó ocho veces a su celular para lograr contraparte, pero no respondió.



La ministra de Comunicación, Marianela Paco, recordó que ayer, a las 15:00 terminó el plazo para presentar al niño ante el juez y no lo hizo. Zapata señaló que lo hará en los siguientes días, cuando tenga “garantías internacionales”.



Sobre ambas revelaciones, la ministra recordó: “Nuestro presidente nunca negó su paternidad. La sarta de mentiras que ella dice ahora tendrá que demostrarlas. Lo que tenemos en documentos es que ella no era menor de edad, tenía 20 años en el momento de concebir. Luego dice que tenía 18. Ella miente, se contradice. Que presente sus pruebas a la instancia pertinente”, y luego ratificó que “el certificado de nacido vivo que presentó es falso”.



Zapata dijo a EL DEBER, durante una conversación en la cárcel, que ella y Evo Morales acudieron a la oficial de Registro Civil, Ivette Gonzales, en Cochabamba para inscribir a su hijo y que son esos documentos que ella tiene a buen resguardo y que los presentará en caso de necesidad.



Ayer, Ivette Gonzales declaró en sus oficinas de Cochabamba, y sin referirse en específico al documento presentado en La Paz por la diputada opositora Norma Piérola, que si el mismo lleva su firma es auténtico y que el respaldo del acta está en los libros que remiten al Servicio de Registro Cívico.



“En ese entonces se necesitaba cuatro cosas: el certificado de nacido vivo del menor, la cédula de identidad de la madre, la del padre, la presencia de dos testigos y el bebé y como era un acto voluntario se necesitaba la presencia de los padres indefectiblemente”, refirió y dijo que por el trabajo que realiza no recuerda si Evo Morales fue a su oficina.



Pero reiteró que no se podía registrar a un menor sin la presencia del padre, principalmente, y la presencia del menor. Zapata también mencionó que uno de los testigos del reconocimiento fue Javier Escalera y el nombre de esta persona aparece en el documento, Escalera fue uno de los colaboradores de Evo Morales. Ayer, el canal de televisión Cadena A localizó a esta persona en Cochabamba y dijo que hablará si llega una orden judicial.



En su entrevista con ANF, Zapata contó que al día siguiente de la denuncia de tráfico de influencias hecha por Carlos Valverde, quisieron obligarla a ofrecer una conferencia de prensa –estuvo citada en el hotel Presidente de La Paz, pero luego se canceló-.



Explicó que se encontraba esperando la conferencia con su amiga Cristina Choque, cuando la ahora exdirectora de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia recibió una llamada de Juan Ramón Quintana, que la acusó de haber incurrido en tráfico de influencia con Zapata y le pidió que pregunte si el hijo que tenía con Morales aún existía. “Que le pregunte a su jefe”, asegura que respondió Zapata.



Al equipo de abogados de Zapata se sumó el jurista Eduardo León, quien reveló que “Gabriela Zapata señaló a la jueza que se realizó la prueba de ADN?entre el niño y el padre, y esto pidió a la jueza que sea estrictamente aclarado por ella. Entendemos que la prueba se realizó hace cuatro años aproximadamente, eso es lo que ella señaló, pero prefiero que ella aclare este extremo”.



El jurista sugirió que hubo estupro, pero aseguró que no es prioridad procesar a Morales por ese supuesto delito