Gobierno no convence a la COB sobre la prórroga del doble aguinaldo

La Central Obrera Boliviana (COB) se reunió este lunes con el presidente en ejercicio Álvaro García Linera y ratificó que no flexibilizará su postura sobre el pago del doble aguinaldo cuyo decreto fija el 31 de diciembre como último día para pagar ese beneficio.



Tras la reunión que se realizó en Palacio de Gobierno, el máximo dirigente de la COB, Juan Carlos Trujillo, señaló que García Linera transmitió la demanda de la Confederación Nacional de Empresarios Privados para la ampliación del pago del doble aguinaldo hasta abril próximo.



"Nosotros también hemos hecho conocer de manera escrita, como corresponde, las resoluciones del magno ampliado nacional de la COB, en la cual por resolución nosotros no vamos a aceptar ninguna ampliación y flexibilización a lo que es el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" que en base a la norma indica máximo hasta el 31 de diciembre", argumentó el dirigente sindical.



En esa línea, informó que los argumentos presentados por el Gobierno serán socializados en el ampliado nacional de la COB, previsto para el 8 de enero próximo, en el que también se evaluará el cumplimiento del pago del doble aguinaldo.



"Nosotros no vamos a flexibilizar ni revisar nuestra resolución eso tiene que ser informado en un próximo ampliado nacional como corresponde. Vamos a hacer conocer el informe que nos han dado y a la par haremos una evaluación para ver si han cumplido o no los empresarios a nivel nacional con el pago del segundo aguinaldo", remarcó.



Según Trujillo, "la ley se cumple, no se discute", razón por la que -aseguró- no se puede modificar las normas sobre el cumplimiento de ese beneficio económico a favor de los trabajadores.