Suspenden audiencia cautelar de concejales

Porque no se hizo la notificación a tiempo fue suspendida la audiencia de medidas cautelares contra seis de los concejales y exconcejales que en la anterior legislatura no cumplieron un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ordenaba la inmediata incorporación de los ediles llamados ‘disidentes’ de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT).



Los disidentes de SCPT son Óscar Vargas, Leonardo Roca, Yanine Parada, Sibele Ortiz, Enrique Landívar y Carlos Manuel Saavedra; y Arminda Velásquez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), que fueron apartados y sustituidos hasta que acabó la gestión por Carol Viscarra, Ronay Méndez, Rómel Pórcel, Loreto Moreno, Angélica Zapata y la que fungía como presidenta del organismo deliberante, Desirée Bravo, que fueron demandados.



Aunque Bravo no fue notificada, pero igual se presentó en la audiencia.



El caso fue resuelto por el TCP cuando acabó la gestión 2010-2015 y ahora sufre de postergaciones en la justicia.