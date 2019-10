La ANP da premios por investigaciones periodísticas

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) entregó el premio, consistente en una medalla de plata que lleva el nombre de su ex director ejecutivo Juan León Cornejo, una plaqueta y la suma de $us 3.000 a la periodista del diario Opinión Zulma Camacho Guzmán, ganadora de la primera versión del Premio Nacional de Periodismo de Investigación.



El segundo premio ($us 1.000 y una plaqueta recordatoria) fue entregado a la periodista del diario La Razón Elisa Medrano Cruz, en cumplimiento de la convocatoria y las bases del proceso de calificación de trabajos periodísticos impresos.



Motivación

Durante un acto realizado en la biblioteca del Centro Simón I. Patiño de la ciudad de Cochabamba, el presidente de la ANP, Pedro Rivero Jordán, alentó a los periodistas que eligieron el difícil camino de contar historias tras un riguroso proceso de recolección de información y datos.



“Felicito a los periodistas interesados en largas jornadas de trabajo, motivados por el deseo de hallar la verdad, inspirados en la justicia y los valores que ayudan a construir una patria donde la libertad de expresión debe prevalecer para todos, sin excepciones”.



Asistieron al acto de premiación los miembros del directorio de la ANP, que representa a 18 publicaciones impresas, semanarios especializados y agencias de noticias de Bolivia. El Premio Nacional de Investigación Periodística “Juan León Cornejo – 2015”, promovido por la ANP y la Fundación Libertad, Prensa y Democracia, tiene como objetivo la preservación de los valores democráticos, las libertades económicas y ciudadanas, y el compromiso con la libertad de expresión.



La institución organizadora del premio otorgó menciones al mensuario Buena Fuente por la investigación desplegada en Chile titulada: Propietario del periódico El Mercurio inició la Guerra del Pacífico, publicado en 2015 en el suplemento El Informante, y al trabajo de la periodista Estefanía Pacheco Sánchez, que indagó sobre las importaciones desde China y publicó en el suplemento Grandes Reportajes del periódico Calle