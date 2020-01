A la cárcel, un conductor por atropellar a un niño en la calle

Un juez del Plan Tres Mil dictó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola del conductor Reny C. Choque Onofre (24), sindicado de haber atropellado en su vehículo al niño Alejandro S.V. (3), quien sufrió heridas en la cabeza.

El hecho ocurrió la noche del lunes en la calle Los Ambaibos del barrio Cupesí Terrado. El niño, que padece de síndrome de Down, salió a la calle y el chofer dijo que no lo vio porque estaba oscuro.

Luego del percance, el conductor auxilió al pequeño y lo llevó a un hospital. La madre indicó que el chico la descuidó y se salió a la calle por la reja. Alberto Onofre, familiar del chofer, dijo que está corriendo con los gastos médicos y no se explica por qué lo enviaron a la cárcel de Palmasola.