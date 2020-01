5 trucos caseros para eliminar la humedad de los armarios

Lidiar con el exceso de humedad es un problema frecuente en Santa Cruz y uno de los lugares donde mayormente se concentra son los armarios, que al permanecer casi todo el tiempo cerrados, con escasa luz y en su mayoría fabricados de madera los hacen propicios para que proliferen hongos, el mal olor y se dañe la ropa.

Pero existen algunos trucos caseros sencillos que le ayudarán a combatir el exceso de humedad. A continuación te contamos cuáles:



1. Utiliza sal

Coloca en un recipiente un kilo de sal gruesa. Puedes utilizar algún tupperware que ya no utilices y hacerle varios orificios en la tapa.

Luego ubícalo en el centro de tu ropero. Al cabo de un par de días podrás verificar que la sal ha absorbido gran parte de la humedad. Debes cambiarla cuando la sal esté muy mojada o se esté ennegreciendo. Esa es una señal que ha llegado a su máximo nivel de absorción.



2.- Bolsitas de arroz

El arroz también es un buen absorbente de la humedad y será un gran aliado para mantener tu armario seco. Puedes colocar uno o varios recipientes con arroz en el piso del armario o colocarlo en pequeñas bolsas de tela y colgarlos de las perchas, pero ten cuidado en no colocar las bolsitas con arroz entre las prendas, porque al absorber la humedad mojará la ropa. Si el porcentaje de humedad del ambiente es muy alto se recomienda cambiar las bolsitas cada 15 días.



3.- Saquitos de Café

El café no solo es un excelente absorbente, también quita el mal olor de la humedad y perfuma tu ropero. Igual que con el arroz lo puedes colocar en bolsitas y repartirlo en las esquinas o de las perchas.



4.- Pedazos de tiza

Sí la tiza también elimina el exceso de humedad. Solo tienes que colgar algunas de ellas dentro del armario. Puedes atarlas con una cinta y colgarlas o fragmentarla y colocarla en las esquinas. Recuerda que mientras más grande es el espacio tendrás que utilizar más tizas.





5.- Bicarbonato

El bicarbonato de sodio tiene múltiples usos en el hogar y uno de los menos conocidos es su capacidad para absorber la humedad y neutralizar los malos olores . Puedes colocarlo en un bote o una lata con orificios y colocar el recipiente en el suelo del armario.



No te olvides que es importante también abrir cada tanto las puertas del armario para que se ventile. A pesar de que mucha gente cree mantenerlo cerrado es lo mejor, esto resulta contraproducente.