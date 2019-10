11 sensaciones casi o más placenteras que un orgasmo

Nuestra sociedad está obsesionada con el sexo y es por eso que el orgasmo ha sido colocado en un altar como la sensación más placentera que una persona puede llegar a experimentar; sin embargo, la experta en sexualidad, Yvonne K. Fulbright, citada por The Huffington Post realizó una lista con 11 acciones que pueden generar el mismo o incluso mayor placer.



1.- “No parar de reír”.

"Si la intimidad sexual no fuera una parte tan importante de una relación romántica duradera, entonces hace años me habría casado con uno de mis amigos más cercanos, platónicos. Desde la enseñanza básica, este chico me ha sacado carcajadas de la nada, y por lo que parece una eternidad. Ese tipo de momentos en los que no puedes respirar, con cualquiera, no pasan a menudo", explica la experta.





2.- “El abrazo de un niño”

“Nada se siente más perfecto o mejor que tener los brazos y piernas de tus pequeñines envueltos con fuerza a tu alrededor, con la cabeza hundida en tu cuello. El mundo se vuelve tranquilo y pacífico y lleno de amor”.



3.- “Darse la vuelta en la cama y volver a dormir”

“¿Quién no ha tenido ese absolutamente delicioso momento en el que se despiertan, ebrios de sueño, sólo para darse cuenta que pueden volver a dormir y en medio de su tiempo libre? Es incluso más dulce cuando estás completamente calentito y cómodo.”





4.- “Saciar la sed”

“Y estamos hablando de agua pura, limpia. Nada nos rehidrata mejor que el agua, especialmente cuando tu cuerpo te lo pide.”



5.- “Darte un baño caliente después de estar expuesto al frío”

“Quizás, la mejor parte de estar a la intemperie bajo temperaturas frígidas es la experiencia de calentarte cuando vuelves al interior. Un buen baño o tina caliente es a menudo la manera perfecta de hacer que tu sangre vuelva a fluir.”



6.- “Recibir ayuda financiera inesperada”

“Ya sea para un cumpleaños o una festividad, una herencia imprevista o un billete que te pillas en la calle, recibir una pequeña o gran cantidad de dinero puede hacerte sonreír inmediatamente. Esta explosión de euforia es una a la que deberías ceder, sobre todo si el dinero llega en un momento crítico.”



7.- “Enterrarte en unas lindas sábanas, limpias y frescas”

“Un simple dicho para un placer simple: Se siente celestial sumergirse en unas sábanas recién lavadas, calentitas.”





8.- “Sentir a tu pareja de la cabeza a los pies, piel con piel”.

“Estar presionada físicamente junto a tu amado, con o sin la expectación de tener más intimidad, envueltos en los brazos del otro, es una de las pocas cosas que nos hacen olvidarnos que el resto del mundo existe.”



9.- “La energía tras haber tenido una buena sesión de ejercicios”

“Ya sea que hayas alcanzado tu meta de media hora en la corredora o batido tu mejor tiempo para una maratón, empujar tu cuerpo y liberar endorfinas puede ser adictivo.”



10.- “Saber que la persona de la que estás enamorada también te ama”

“De repente, todo en el mundo se siente bien cuando dos personas intercambian un ‘te amo’.”



11.- “Lograr algo enorme”

“Si terminaste un gran proyecto, te graduaste o te hicieron la mejor oferta de la vida, la emoción que viene acompañada del trabajo duro y el reconocimiento es de lo más adrenalínica.”