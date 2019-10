Muñoz se excusa de dar la entrevista en Bolivia

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, envió este miércoles una nota al Consulado de Bolivia en Santiago en la que se disculpa y afirma que no vendrá a Bolivia para conceder una entrevista sobre la demanda marítima al canal estatal Bolivia TV, pero que acepta que el encuentro se realice en Santiago.



En declaraciones recogidas hoy por el diario santiaguino La Tercera, Muñoz afirma que está "dispuesto y lo hemos hecho de manera oficial, invitamos a la televisión pública estatal boliviana a que vengan a Chile y me entreviste quien quiera entrevistarme".



El ministro asegura que su agenda no le permite hacer el viaje a LA PAz para la entrevista. "Lo haré encantado y de acuerdo a mi agenda que es muy intensa, no tengo solamente el tema de Bolivia entre los temas de agenda de política exterior", dijo .



Bolivia invitó a Muñoz y a Bulnes



El viernes 2 de octubre, el Gobierno de Bolivia invitó de forma oficial a dos autoridades de Chile, el canciller Heraldo Muñoz y su agente ante La Haya, Felipe Bulnes. La respuesta inicial de Muñoz fue de aceptación a venir a Bolivia, pero la comunicación oficial llegó finalmente ayer.



Lea también: Chile aún no responde y Bolivia aumenta presión