Montaño confirma que se invierte el 6,7 % en salud

De acuerdo a los datos brindados por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se confirmó que el porcentaje que se invierte en el sector salud es de 6,77%. La información fue arrojada durante un intenso debate con la analista política, Susana Seleme, en el programa Que No Me Pierda, por el canal de televisión Red Uno.



Montaño informó que el Estado destina 14.900 millones de bolivianos en 2015 para el sector de sanidad sobre el Presupuesto General del Estado, que es de 220.000 millones de bolivianos.



"2.500 millones es lo que se invertía en 2005 y 14,900 millones es lo que se invierte en 2015, 700% más. Eso es lo que se invierte en salud", declaró la presidenta de la Cámara de Diputados.



De este modo, la diputada ratifica la cifra brindada por la fundación Jubileo y difundida por EL DEBER, que desmiente que no es el 11,5% el porcentaje para el sector, tal como venían afirmando diferentes ministros del actual Gobierno.



El padre Mateo protagonizó varias marchas en el país para exigir que se invierta al menos el 10% del presupuesto en la atención de las enfermedades de la población, campaña que concitó el rechazo del Ejecutivo.



Este martes, el presidente Evo Morales señaló que los intereses del sacerdote están motivados por la oposición que es parte de la derecha del país.