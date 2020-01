Azogue piensa en la Sudamericana

El volante Pedro Azogue aún no pierde las esperanzas de volver a las canchas lo antes posible. El jugador, que se recupera de una lesión en el brazo derecho (dislocación del codo) espera estar ante Atlético Tucumán el 11 de julio en el encuentro de ida de la Copa Sudamericana.

"Me siento triste porque quería seguir jugando. Lastimosamente sufro una lesión que me saca del campeonato y posiblemente de la Sudamericana así que ahora lo único que me queda es recuperarme", afirmó a DIEZ el volante mixto del equipo refinero.

El jugador informó que ya se realizaron algunos exámenes que desvirtúan una posible fractura. "Me van a hacer una resonancia magnética para descartar otras complicaciones. Espero llegar a la Sudamericana", señaló.

Azogue se lesionó en el minuto 82 del partido cuando disputaba un balón con Gerardo Yecerotte, de San José, en el Tahuichi. El jugador cayó con todo su peso sobre el brazo derecho. En ese instante fue trasladado a una clínica privada para que se le realice los primeros exámenes médicos.