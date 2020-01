Adele, cantante británica más rica de la historia

Adele se ha convertido en la cantante británica más rica de la historia, con una fortuna estimada en 85 millones de libras (121 millones de dólares), según un ránking publicado por el diario The Sunday Times.



La autora de "Hello" ha sumado 35 millones de libras (50,1 millones de dólares) respecto a la lista del año pasado, lo que la coloca en el puesto número 30 entre las estrellas del pop y el rock del Reino Unido e Irlanda con las cuentas corrientes más abultadas.



"No hay mujer que esté incrementando tanto sus ganancias como Adele. Está superando incluso a jóvenes intérpretes masculinos", señaló Ian Coxon, que ha editado la lista en las dos últimas décadas.



Tan solo tres mujeres aparecen en los primeros cincuenta puestos de ese ránking, que encabeza Paul McCartney, que acumula una fortuna conjunta con su esposa, Nancy Shevell, valorada en 760 millones de libras (1.089 millones de dólares).



Los Rolling Stones -Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood- poseen una fortuna combinada de 630 millones de libras (903 millones de dólares) y están por delante de los irlandeses U2, en tercera posición con 500 millones de libras (717 millones de dólares).



El cuarto en el ránking es Elton John, que posee 280 millones de libras (401 millones de dólares) y que, según publicó The Sunday Times esta semana, el pasado año dedicó 26,8 millones de libras (38,4 millones de dólares) a obras benéficas, en particular a sus fundaciones para luchar contra el sida.



El ránking del diario británico incluye asimismo a la viuda del exbeatle George Harrison, Olivia, y su hijo Dhani, con una fortuna familiar de 220 millones de libras (315 millones de dólares), así como a la viuda de David Bowie, Iman Abdulmajid, y el hijo del cantante Duncan Jones, que poseen 90 millones de libras (129).