Francisco insistió: "Quiero ir a La Paz"

El presidente Evo Morales oficializó por segunda vez la visita del Papa Francisco a Bolivia durante 2015 y reveló que fue el máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo quién insistió para visitar la ciudad de La Paz.



"La visita del próximo año está garantizada. La agenda, no sabemos cuándo, pero comunicaremos oportunamente. Me preguntó dónde sería el acto central, yo por razones de salud le dije Santa Cruz, pero me ha insistido: "Quiero estar en La Paz, quiero estar en La Paz", me dijo", enfatizó el primer mandatario.



Explicó que todavía se desconoce cuántos días durará la gira del Papa en el país y qué ciudades visitará, pero afirmó que "tiene previsto reunirse con varios sectores, sobre todo con los pueblos indígenas".



Morales detalló también que el país está contemplado dentro de las tres visitas que el sumo pontífice realizará en 2015 en la región, junto con Paraguay y Ecuador, aunque tampoco se sabe el orden para los arribos.



En julio de 2015 se celebrará en Tarija el V Congreso Eucarístico Nacional, evento al que arribaría Francisco. Los días pasados, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Óscar Aparicio, dijo que el propio Papa o El Vaticano son los encargados de oficializar la visita de Francisco a Bolivia.



En 1988, Juan Pablo II visitó ocho ciudades a su llegada a Bolivia, siendo el único papa en pisar tierra boliviana.