Horror de la guerra, en primera persona

El video de 120 segundos, creado junto a '180 Amsterdam', alterna entre las historias de Ahmed, de 12 años y originario de Damasco, Siria, y la de Harry, de 92 años y originario de Berlín, Alemania. En el video, los dos cuentan sus historias individuales de ser forzados a abandonar sus hogares para embarcarse en desgarradores viajes en busca de seguridad. A pesar de estar separadas por 70 años, las dos historias contienen similitudes, y el video mezcla imágenes de refugiados sirios con grabaciones históricas de la Segunda Guerra Mundial.



Ahmed y Harry describen los horrorosos detalles de sus experiencias, incluidos los ataques a escuelas y hogares, el ser forzado a huir temiendo por sus vidas, y los peligrosos viajes por tierra y mar.



Harry finalmente encontró refugio en el Reino Unido, donde vive desde entonces, mientras que Ahmed encontró refugio en Suecia, donde se reencontró con su familia y ahora asiste a la escuela.



Alrededor del mundo, cerca de 50 millones de niños han sido desarraigados – 28 millones de ellos alejados de sus casas por conflictos en los que no tuvieron intervención, y millones más migrando con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura.



“Las necesidades de los refugiados nunca fueron más grandes. Ahora, más que nunca, necesitan de nuestro apoyo. Esperamos que este video sirva como un recordatorio de que detrás de los titulares hay historias individuales de niños. No de refugiados, no de migrantes, sino de niños, cuyo único sueño es la seguridad y la oportunidad de tener un futuro más brillante”, asegura la directora de Comunicación de la Unicef en Bolivia, Paloma Escudero.

Un tercio de la población refugiada son menores



Los niños ahora constituyen más de la mitad de los refugiados del mundo, a pesar de que representan menos de un tercio de la población global. En 2015, 45% de todos los niños refugiados vienen de sólo dos países – Siria y Afganistán – mientras que tres cuartos de los niños refugiados del mundo vienen de sólo 10 países. El mayor número de niños refugiados viene de Siria con 2,3 millones de niños refugiados registrados con la Acnur, y 1,3 millones de Afganistán.