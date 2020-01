El Tigre espera propuesta por Chumacero

El futuro de Alejandro Chumacero continúa en The Strongest. Martín Iturri dirigente atigrado afirmó a DIEZ en las últimas horas que no se recibió ninguna oferta formal del club Independiente de Avellaneda por los servicios del jugador paceño.

"El tema de Alejandro hay que tomarlo con seriedad, no hay nada oficial, el club está esperando un comunicado de Independiente cuando la relación sea de club a club será distinto. Sabemos que hay un interés por el jugador pero no hay una comunicación formal", manifestó Iturri.

"Una vez que llegue la propuesta, se va a reunir el presidente, Alejandro y el profesor Farías (César) para determinar qué es lo mejor para el club y para el jugador", acotó.

El representante de Chumacero Alfredo Turdor entre tanto afirmó que un 70 por ciento de las negociaciones están avanzadas. "Estamos en negociaciones constantes, se habla entre dos millones de dólares. La idea es que el jugador se incorpore la pròxima semana. Conversamos con él y le pedimos que esté tranquilo porque tiene mucha ansiedad. Del uno al diez, vamos en un siete, solo faltan detalles", aseveró el representante del jugador.

Iturri por su parte contradijo las palabras de Turdor "The Strongest no trabaja con representantes, si el representante de Chumacero tiene esa información desconocemos, nosotros estamos esperando una comunicación de club a club, no hay tiempo determinado", señaló.

El jugador este viernes en el entrenamiento no quiso dar declaraciones. El equipo realiza trabajos físicos y analiza a detalle al Lanús, su próximo rival en la Sudamericana.