Valverde: Hubo una crisis de conducción en lo de Illanes

La difusión del video en el que se ve al entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, haciendo una llamada para rogar que hagan algo para salvar su vida, generó la reacción del Gobierno que ha puesto su mirada en el comunicador Carlos Valverde, quien subió el material a través de sus redes sociales.



Valverde, quien salió del país tras denunciar persecusión política después de haber destapado el caso Zapata, en entrevista con EL DEBER habló sobre el pedido que hizo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a la Fiscalía General del Estado para que cite al periodista por la difusión del video de Illanes, poco antes de ser asesinado por los mineros en la zona de Panduro.



¿Qué piensa sobre la solicitud de hizo el ministro Romero a la Fiscalía con relación a la difusión de este video?

Es una solicitud para que me citen, no es que me van a citar. De todas maneras es incómodo, porque no tiene sentido, en primer lugar ni siquiera estoy allá (Bolivia); en segundo lugar, el periodista no debe revelar la fuente, salvo que la información no sea correcta; y tercero, no es conmigo el asunto. Eso me preocupa, parece que los ha golpeado muy fuerte este asunto del viceministro Illanes. Las imágenes no son nada agradables, pero las subí porque tampoco se muestra ningún golpe, no hay ningún maltrato, pero mostraba el momento tan desesperado que estaba viviendo ese hombre.



¿Esta es una evidencia de que el crimen de Illanes no fue cosa de un momento a otro, sino que fue producto de un proceso que ya se venía desarrollando?

A mí me parece que sí, porque en las voces de los que hablan no se nota ni borrachera (como alguien decía que estaban alcoholizados), ni se nota una actitud violenta. Incluso tienen la tranquilidad de mofarse de ese pobre hombre (Illanes), entonces vaya uno a saber qué se destapó después y a las cuántas horas empezaron a golpearlo. Pero ese cuadro denota que Illanes llamaba y no le respondían, eso es lo grave.

Me parece que lo que está haciendo el ministro es una especie de amenaza a quienes tengan más videos de esos para que no los publiquen, cuando debieran tratar de que todo el mundo los publique para esclarecer más al hecho. Creo que el ministro se está equivocando.



¿Fue correcta la forma en que Illanes apareció en ese escenario?

El tema es cómo justifica el ministro (de Gobierno) que Illanes haya ido donde fue. "Él quiso ir", dice Romero. Sí, pero el ministro sos vos (Romero). Vos no debiste dejarlo ir sabiendo el grado de violencia de cómo se comportan ellos, porque los mineros cooperativistas son personas terriblemente violentas, ya los hemos visto a lo largo de estos 10 años de alianza con el Gobierno. Probablemente eso ha hecho que el ministro se ponga nervioso y que ahora quiera matar a la paloma por el mensaje que lleva. Eso me parece muy desacertado, pero sobretodo es una especie de censura previa y nerviosismo de que aparezcan más imágenes que lo muestren todavía más desprotegido al viceministro.



¿Hubo alguna omisión por parte del Gobierno en este hecho?

Las crisis no se manejan así y el ministro Romero es lo suficientemente inteligente como para saber eso. Que en las crisis uno no puede darse el lujo de entregar así al segundo hombre responsable de la seguridad del Estado o de enviarlo pese a la posibilidad de que sea tomado como rehén, porque no es lo mismo negociar cinco policías que un viceministro. Tiene que tener una idea de la relación de a quién está mandando, eso demuestra que se actuó muy mal en el ministerio y hay una crisis de conducción que es terrible.



¿En qué puede derivar todo esto?

Espero que primero derive en la tranquilidad del Gobierno, que ponga freno de mano, que mire todo lo que está ocurriendo y que empiece a trabajar como corresponde. Esto significa ir sobre los que actuaron y no dejar cosas sueltas. Ayer veía con mucha pena el velatorio del viceministro y la familia está convencida de que (a Illanes) lo mandaron. ¿Cómo va a hacer el ministro para que la familia y la población se convenza de que no lo mandaron, sino que él fue quien decidió irse? ¿Cómo haría eso si es un subalterno? Eso no tiene sentido.



¿Qué errores hubo?

No debieron dejar ir a Illanes. Cuando hay una crisis, hay un cuarto de gestión de crisis y ese cuarto de gestión de crisis se equivocó o enviándolo o permitiéndole que vaya. Lamentablemente aquí nadie quiere responsabilizarse de esto y están amenazando a quien lance un nuevo video. Nunca subiría un video donde se ve un muerto, pero este video es fundamental mostrarlo para que se aclare qué sucedió.



¿Este hecho deja al desnudo la vulnerabilidad del Gobierno?

Sí y lo mal que gestionan sus crisis. No es la primera vez que presionan por un video, acuérdense lo de (la periodista) Amalia Pando. El ministro Romero ha sido muy claro sobre "las personas que difundan inescrupulosamente y malintencionadamente imágenes que lastiman la sensibilidad de la familia Illanes". Por favor, estamos difundiendo un hecho donde no se ve ni un manazo, pero se ve la situación terriblemente violenta en que sufre el viceministro. ¿Deberíamos callarlo? A mí me parece que están pidiendo que ocultemos bajo la alfombra lo que está pasando.



¿Debería investigarse y sancionarse a los responsables?

Yo creo que sí. Ellos deberían ir ante el Fiscal y explicar el por qué permitieron que el señor Illanes vaya allá.



Pero el presidente Evo Morales dice que el Gobierno derrotó otro intento de golpe de Estado.

Me parece una estupidez hablar de un golpe de Estado en una democracia consolidada. Creo que el presidente le está haciendo un flaco favor a la democracia y al Gobierno, porque primero habla de un golpe y luego dice “ojalá investiguen la verdad de los hechos”. Es contradictorio. Hablar de un país que tiene problemas en la preservación de su democracia es una torpeza sin sentido y hasta puede desincentivar las inversiones.



¿Cree usted que pudo haberse rescatado al viceministro Illanes?

En Kosovo, en Grecia, en Turquía, en todos lados hay negociaciones. Cuando el ministro Romero informa sobre el ‘secuestro’ de Illanes, termina diciendo ‘vamos a mandar a la Fiscalía’, como si ese fuera un asunto de un fiscal. Y no era un asunto de la Fiscalía, sino de policías, de seguridad, debió pedirle a la Iglesia que los acompañe, pedirle al Defensor del Pueblo para enviar una comisión para lograr el rescate de Illanes. Lo han logrado hasta con las FARC, no puede ser que no tengamos una persona que maneje una situación de crisis.



Pareciera que en el Gobierno la palabra ‘negociar’ es una mala palabra, cuando al contrario, es dar una muestra de madurez y desprendimiento. Probablemente los cooperativistas lo tomaron de rehén para negociar, pero ante la falta de negociación decidieron tomar esa actitud terriblemente criminal. Si el Gobierno piensa que negociar es dar una imagen de debilidad, me parece que se está equivocado.



El defensor del Pueblo, David Tezanos también dijo que "hubo errores" en cómo se manejó la situación de Illanes.

Hasta el Defensor del Pueblo, que no parece ser un hombre brillante en la defensa de los derechos humanos, se dio cuenta que este asunto estaba mal hecho. Por eso digo, no les costaba nada pedirle al Defensor del Pueblo para que esté allí o a la Iglesia, y si no les gusta la Iglesia católica, debieron llamar a los protestantes, a los musulmanes, a cualquiera, pero que vaya una comisión. Cuando alguien toma un rehén, en cualquier situación, sea robo de bancos y hasta secuestros extorsivos, el que lo hace está dispuesto a negociar. Aquí el Gobierno se equivocó con la negociación y no quiso. Esto es mal manejo de crisis.



¿Es una directa responsabilidad del ministro Romero?

No, es una tarea de Gobierno. Es una tarea transversal. Sería muy simplón decir que es Romero, es el cuarto de crisis que no funcionó.



¿Cree usted que el conflicto con los cooperativistas puede generar más problemas sociales a la larga?

Ojalá que no se den, pero el Gobierno, después de haber tenido buena relación con los grandes sectores sociales, en este momento solo tiene relación con los cocaleros. Después de lo que pasó con el Fondo Indígena se han ido apartando muchos, espero que no se llegue otra vez a un Septiembre u Octubre Negro.