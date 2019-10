Gobierno admite que se equivocó con la justicia

El vicepresidente Álvaro García Linera ratificó el martes que el Gobierno se equivocó al nombrar a los magistrados que administran la justicia en Bolivia. La declaración fue brindada esta mañana durante una entrevista con la televisora RTP.



“Nos equivocamos, pero podría decir que nos equivocamos de buena fe. Ahora hay que buscar una salida multidimensional, las personas tienen que ser elegidas, ahora también por mérito, no solamente por apoyo social, sino por la carrera y por la excelencia”, indicó García Linera.



El ‘vice’ propone nuevos códigos



En la entrevista se refirió a la retardación de justicia, propuso un endurecimiento en el ejercicio de la profesión de jueces y planteó sancionar con cárcel a los magistrados que no agilicen los procesos judiciales.



“Tiene que haber nuevos códigos y mucho control social. Juez que no cumpla con el juicio en dos años va a la cárcel, hay que castigar al juez, al fiscal que especula con el tiempo”, advirtió.



Garantiza la cumbre de justicia



García Linera, expresó su decepción con la justicia que se imparte en el país y garantizó que este año se llevará a cabo la cumbre de justicia en donde se buscarán soluciones a este problema.