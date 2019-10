El pedido de un bono hizo estallar un gran conflicto

Han pasado casi tres meses desde que estallara el conflicto de los discapacitados que iniciaron una caravana para llegar a la sede de Gobierno y solicitarle en persona, al presidente Evo Morales, el pago de un bono mensual de 500 bolivianos.



El Gobierno ofreció diálogo en reiteradas oportunidades e incluso llegó con sus ministros hasta la caravana para buscar una solución pero la consigna entre los movilizados estaba clara: no aceptarían otra postura que no sea la del compromiso de pago, algo que el Estado no está en condiciones de cumplir, como lo aseguró el Ejecutivo.



EL DEBER ha preparado un especial multimedia para mostrarte como ha evolucionado este conflicto, que tiene al país en vilo y que en las últimas semanas empeoró, con un enfrentamiento entre los discapacitados y la Policía.



Para menionar también esta la detención de Josué Pali, una persona con discapacidad que fue detenida el martes por "agredir" a efectivos de la Policía Boliviana, tras el intento de ingreso de la pasarela de la Pérez Velasco.