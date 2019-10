Evo admite que falta caña en San Buenaventura

El presidente Evo Morales reconoció que no existe materia prima suficiente para que funcione de forma óptima el ingenio azucarero San Buenaventura, porque los productores de caña de azúcar no tienen la costumbre de sembrar en grandes cantidades.



El costo de instalación del ingenio fue de $us 265 millones que se financiaron con el crédito del Banco Central de Bolivia y la construcción estuvo a cargo de la empresa China CAMC. La inauguración se produjo a finales de octubre del año pasado.



"En San Buenaventura ya está instalado el ingenio, aunque tenemos una pequeña debilidad, entre los pequeños productores no hay todavía la cultura de sembrar masivamente caña para garantizar materia prima al ingenio", dijo Morales.



El presidente detalló que además de San Buenaventura, otro de los anhelados proyectos para La Paz era la construcción de la carretera al norte que, según detalló ya debía estar terminado, pero reconoció que no todas las empresas son buenas.



En 2010, se firmó un contrato para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey con el consorcio argentino-boliviano Arbol. Sin embargo, se rescindió el contrato por demoras e irregularidades cometidas por la compañía.



"Ahora nuevamente se ha adjudicado, se ha garantizado la inversión en ese tramo", dijo el mandatario, quien indicó que la inversión total será de $us 424 millones y aseguró que el departamento quedará totalmente integrado con un monto global de inversión de $us 1.963 millones.