'Vice' argentino pide entender necesidad de salir al mar

El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, arribó a Bolivia para sostener un encuentro con su par, Álvaro García Linera, y aprovechó para dar a conocer su postura frente a la demanda marítima que el país sostiene contra Chile.



"Hay que entender la necesidad de Bolivia de tener una salida soberana al mar. Creo que debe resolverlo Bolivia y Chile", manifestó la autoridad extranjera en conferencia de prensa en instalaciones de la vicepresidencia nacional en La Paz.



También sostuvo que "si se trabaja con inteligencia, les puede beneficiar a ambos (...) No tengo duda de que con buena voluntad se puede lograr un acuerdo", sin mostrarse a favor o en contra de los argumentos que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de (CIJ) La Haya.



"A mí no me gusta decir o Bolivia o Chile, a mí me gusta la idea de una solución Bolivia y Chile", señaló el vicepresidente argentino y agregó que su Gobierno cree que se debe alcanzar una solución que deje conformes a ambas partes, porque se trata del bien de toda la región.



El próximo 24 de septiembre, a las 9:00 (hora boliviana), la CIJ dará lectura al dictamen sobre el recurso preliminar interpuesto por Chile, pudiendo admitir su incompetencia, descartarla o esperar hasta conocer el fondo de los argumentos bolivianos.



Durante esta jornada, se conoció que Michelle Bachelet y su canciller, Heraldo Muñoz, tenían programado viajar el 23 de septiembre a Nueva York, para participar en una cumbre de desarrollo sustentable y en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, se decidió que ambos retrasen su viaje hasta después del fallo de La Haya



Este mediodía en Cochabamba, el presidente Evo Morales sostuvo que, "nosotros los bolivianos, tenemos mucha esperanza y confianza en La Haya", y anticipó una buena noticia cuando se conozca la decisión del organismo internacional.



Otros temas de la cita



La reunión entre García Linera y Boudou sirvió también para reforzar la integración comercial, productiva y tecnológica, en un intercambio que apunte al desarrollo de ambos países. "Ahora podemos avanzar en aquellas cosas que desde los países del norte decían que nunca íbamos a tener posibilidades", declaró el vicepresidente argentino.



Boudou vio necesario que ambos países tengan un mayor nivel de integración para profundizar, entre otros, el intercambio tecnológico. A su juicio, con la transferencia tecnológica se crearán nuevos puestos de trabajo "de calidad y formal" en ambos países, según resaltó la agencia de noticias ABI.