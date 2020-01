El rol del ciudadano y qué hacer en estas situaciones

El asalto a Eurochronos fue un hecho que sacudió la rutina de los cruceños como nunca antes se había visto. La violencia, el miedo, el uso masivo y descontrolado de las redes sociales y la paranoia marcaron la nota en una jornada de miedo.

Según un estudio patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado Antípodas de la violencia, cualquier estrategia exitosa de prevención de la violencia debe incluir medidas para fomentar una cultura ciudadana.



“Para lograr cambios de fondo en la seguridad de las ciudades latinoamericanas no es suficiente aumentar la capacidad policial, disminuir las desigualdades socioeconómicas o modificar las leyes”, indica el estudio. El informe apunta a la cultura ciudadana como mecanismo para transformar comportamientos dañinos que afectan la vida y seguridad de otros ciudadanos.

Esperar noticias reales

Según la sicóloga Carla Ariscaín, voluntaria de Psicólogos Sin Fronteras, la reacción de la sociedad durante la mañana de los asaltos fue completamente normal ante un hecho particularmente anormal, al cual el cruceño no está acostumbrado.

Para la experta, la condición generalizada de pánico y propagación de noticias falsas es una reacción muy usual.

“Es natural crear historias para poder dar sentido a la realidad ante un suceso inexplicable”, afirmó.

Claro ejemplo fueron los mensajes falsos sobre un plan para llevar a cabo 15 asaltos simultáneos o los rumores de tiroteos en distintos puntos de la ciudad. La sicóloga recomendó siempre guardar la calma y esperar noticias oficiales de las autoridades.

Los ciudadanos también dispararon

Fernando Sejas, sociólogo con cerca de una década de trabajo en redes sociales, recomienda a la población reflexionar sobre cuáles son los objetivos que cada uno tiene antes de reenviar un mensaje.

“Antes de darle al botón de enviar tenemos que pensar ¿Para qué estoy enviando este mensaje?, puede que la intención sea alertar o puede que sea por puro sentido del morbo”, subrayó.

Para el sociólogo los ciudadanos tienen que ser más reflexivos y éticos a la hora de manejar las imágenes que comparten en internet “tenemos que ser más responsables en el manejo de las redes sociales, al momento de tomar una foto ya somos responsables por esa imagen”, y añadió que la violencia no solo se ejerce a través de disparos: “tenemos a los policías disparando, a los maleantes disparando y a los ciudadanos disparando con sus cámaras”.



Tener más empatía

Para Isabella Prado, sicóloga social, fue lamentable la repetición constante de imágenes violentas que exhibían asesinatos y personas agonizantes. “Veo con preocupación que mucha gente celebraba la muerte de criminales sin importarles que en el camino hayan muerto otras personas más. Eso es muy peligroso para nuestra sociedad”, afirmó.

Cómo reaccionar

Alexander Rachor es un especialista en sistema de combate con especialidad en defensa personal que da algunas pautas para guiar al ciudadano común sobre la forma de actuar ante situaciones como la del asalto a Eurochronos.



Para los testigos que filmaron

Deberían evaluar qué es más importante, si ser curiosos o no volver a sus casas. Tratar de filmar a toda costa algo que puede causar la muerte, es morbo. La gente es demasiado curiosa y con la tecnología quieren filmar todo, cuando lo primero que tienen que pensar es ¿filmo o me protejo? Tienen que pensar que hay un ser querido en casa que los está esperando. Ante todo la prioridad debe ser la seguridad propia. Tienen que dejar el celular, resguardarse y no tras un simple blindex, sino tras un muro, o meterse al fondo, a la parte más alejada para cubrirse.



Para los peatones incautos

Mucha gente nunca ha escuchado un disparo, lo confunde con petardos y en general le toma un tiempo darse cuenta de lo que está pasando. Y cuando identifica lo que pasa se genera una situación de estrés que bloquea. Hay gente que se pone a llorar, que tiembla, que escapa o que se congela. Lo que deben tener claro es que hay que hacerse lo más pequeño posible (agachar la cabeza) y salir del lugar de la forma más rápida.

Para quienes están en el



Lugar del asalto

Si tiene el entrenamiento indicado, sabe qué hacer y tiene la oportunidad, debe evaluar si vale la pena reaccionar o no. Si no tiene ningún tipo de entrenamiento es mejor tirarse al piso y colaborar. Hay que tomar en cuenta que un agresor también está nervioso, también tiene miedo porque no sabe con certeza con qué se va a encontrar. Una simple mirada puede generar que jale el gatillo. Si se está en una situación de fuego cruzado, si no se colabora, se sufre las consecuencias.