Morales 'no perdonará' la conspiración en su contra

"No vamos a perdonar la conspiración", sentenció el primer mandatario, Evo Morales, sobre la denuncia de tráfico de influencias que pesa en su contra, por la relación que mantuvo con Gabriela Zapata, gerente de la empresa China CAMC, que se benefició de millonarios contratos en el país.



"Es una abierta conspiración, es una conspiración y no vamos a perdonar la conspiración. Me están llegando documentos (de) cómo enseñando a hacer inteligencia a los cocaleros para hacer seguimiento al Evo (...) Es tan cobarde, detrás del No no hay nada, solo observan y critican", dijo la máxima autoridad del país en entrevista con radio Santa Cruz.



Morales volvió a mencionar a Manuel Suárez, quien fue el artífice de su expulsión del Parlamento. "Tengo documentación, me falta tiempo para explicar. Eso es una conspiración externa, tres miembros de la embajada de los Estados Unidos se han reunido con (Carlos) Valverde en el hotel Los Tajibos en diciembre del año pasado", ratificó.



Agregó que "me quieren ensuciar, antes me decían que era terrorista, narcotraficante (...) Si quieren que se organicen para investigar. No soy parte de eso, no conozco tráfico de influencias", explicó sobre su relación amorosa y los millonarios contratos de la firma China.



Mañana se conformará en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una comisión mixta especial para investigar los contratos entre CAMC y el Estado, mientras que desde la Contraloría General se inició una indagación que podría concluir en 10 días.