La reina taita no pudo asistir a la coronación de Pamela

Hubo una ausencia muy sentida durante el espectáculo de coronación de la reina del Carnaval, Pamela Justiniano. La soberana de los Taitas, Mónica García, no logró asistir debido a que el traje diseñado por Ernesto Barahona no estuvo listo a tiempo. No fue culpa del diseñador, sino de un retraso en la llegada de las plumas desde Brasil. Jorge Pontons, presidente de la comparsa, elogia la seriedad de Barahona, a quien califica como una persona muy entregada a su trabajo y explica que si el vestido se hubiera presentado sin esos detalles, se habría deslucido.

Queda el consuelo de que el traje, inspirado en el jocheo de toros, será llevado por la magnífica durante el corso carnavalero.

Los excoronadores Taitas, una de las comparsas más dinámicas en la agenda festiva, disfrutaron el domingo la decimonovena versión de su feijoada, con la asistencia de casi 3.000 personas en Casa de Campo. Allí, Mónica se vio muy sexi con una malla blanca propuesta por Barahona.