Investigan a Trump y puede dispararse un juicio político

El presidente estadounidense, Donald Trump, se enfureció ayer y tachó de ‘falsa’ la información de que el fiscal especial Robert Mueller está investigándole por posible obstrucción a la justicia, mientras la Casa Blanca y los abogados del mandatario guardaban silencio sobre el tema.

En Twitter, Trump dejó clara su frustración por la revelación, publicada la noche del miércoles en The Washington Post, sobre la investigación de Mueller, que lidera una pesquisa independiente sobre la presunta injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en EE.UU. "¡Están siendo testigos de la mayor CAZA DE BRUJAS en la historia política estadounidense, liderada por gente muy mala y con problemas!", escribió en un tuit.

The Washington Post, que cita a funcionarios anónimos, informó que Mueller, que está investigando la posible injerencia rusa y los contactos entre Moscú y el entorno de Trump, había incluido en su pesquisa la posibilidad de que el propio mandatario incurriera en obstrucción a la justicia.



Si se confirma, el delito de obstrucción a la justicia podría espolear un juicio político (‘impeachment’) contra Trump en el Congreso, algo que apoyan legisladores de la oposición demócrata si se dan las circunstancias pertinentes.

Silencio profundo

La Casa Blanca no quiso hacer comentarios ayer sobre la revelación del Post, aunque tampoco la desmintió. "Referimos todas las preguntas sobre esta investigación al abogado del presidente", Marc Kasowitz, dijo la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



La oficina de Kasowitz se limitó a indicar este miércoles que "la filtración de información del FBI sobre el presidente es indignante, inexcusable e ilegal", una declaración que no cuestiona el contenido del artículo del Post. El exdirector del FBI James Comey, despedido por Trump el pasado 9 de mayo y que estaba antes a cargo de la investigación sobre Rusia, garantizó al mandatario que él no formaba parte de la pesquisa, que sí afectaba a parte del entorno del mandatario.



Según las fuentes citadas por el Post, eso ha cambiado desde el despido de Comey, quien asegura que, cuando aún estaba en el cargo, Trump le pidió que "dejara pasar" las pesquisas sobre los vínculos con Rusia de su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn.



Esa petición llevó a muchos críticos de Trump a acusarle de intentar obstruir la justicia, y Comey dijo que dependía de Mueller decidir si, en efecto, el mandatario había incurrido en ese delito. Todo está ahora en manos del fiscal Mueller.

La Casa Blanca solo hablará de Cuba

La Casa Blanca no se referirá a la investigación sobre obstrucción de justicia. Solo anunció que el presidente Donald Trump propondrá hoy aplicar de manera estricta las exenciones de viajes a Cuba y prohibirá el comercio con empresas cubanas que sean propiedad de los servicios militares y de inteligencia de la isla.

Se asegura que Trump también rechazará el levantamiento del embargo a la isla hasta que el régimen de La Habana mejore en materia de derechos humanos.

Los estadounidenses no podrán hacer transacciones con empresas del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), del Ejército cubano.