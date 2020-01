Evo dice que propuesta de 'reelección' no viene de él

El presidente Evo Morales aseguró que las propuestas para que sea habilitado nuevamente como candidato y busque otra reelección no vienen de él sino de sectores sociales. Ratificó que su mandato concluye en 2020.



"Quiero que sepan, no fue mi propuesta eso de ser nuevamente candidato, ese referendo, escuché que otros compañeros siguen, la segunda vuelta", aseveró el primer mandatario en conferencia de prensa en Nueva York (EEUU), como parte de la 71 Asamblea General de ONU.



Reiteró que "para ser dirigente, para ser presidente, yo nunca busque cargo. El hombre o mujer que busca cargo, a esos no les va bien", recordando como comenzó su carrera sindical en el Trópico de Cochabamba, como parte de los cocaleros.



"Acabo mi gestión constitucional el 22 de enero de 2020", enfatizó y contó que en La Paz ya se hablaba sobre su candidatura a presidente, incluso antes que tenga la edad habilitada por ley para buscar acceder al cargo.



Contó que escuchó decir a muchos de sus compañeros que su vida ya no le pertenece porque ahora es del pueblo, algo similar oyó de un médico cuando se excedió ejercicios para la recuperación de su rodilla izquierda, en al que sufrió la rotura de ligamentos.



"No entiendan que estamos incitando modificación nuevamente a la constitución, tema de reelección", agregó, a tiempo de resaltar que hasta el momento batió muchos récords de permanencia en el poder en la historia de Bolivia.