El pedido de unidad marcó los desfiles

Como sucedió temprano en La Paz, ayer al final del día en el cambódromo, escenario donde se llevó adelante el desfile por el Día del Mar, los discursos de las autoridades políticas y militares hicieron énfasis en la unidad de todos los bolivianos para apoyar la cruzada jurídica internacional para conseguir un fallo favorable en la Corte de La Haya.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, fue el encargado de encabezar los actos conmemorativos en la capital cruceña. “Este es un día de unidad”, aseguró la autoridad nacional, que celebró la presencia de representantes de la Alcaldía y de la Gobernación, que son de distinta línea política al MAS, en la testera instalada en el cambódromo.

La voz de los jóvenes

Contrariamente a lo que se cree de los adolescentes de hoy, hay estudiantes que tienen conocimientos del problema marítimo entre Bolivia y Chile. En una visita a EL DEBER Radio, cuatro jóvenes de los colegios La Salle, Uboldi, Nacional Florida e Isabel Saavedra demostraron que sus maestros están arando en terreno fértil.

Rosa Rico, de La Salle; Paula Forteza, del Uboldi, Angie Gareca, del Nacional Florida; y Sebastián Paz, del Isabel Saavedra, coincidieron en que el mar es sinónimo de progreso, de una reivindicación justa y de mayores oportunidades para las nuevas generaciones de bolivianos.

“Tenemos claro que no fue una guerra la de 1879, fue una invasión”, dijo enfáticamente Forteza, del Uboldi, refiriéndose a la Guerra del Pacífico.

Sebastián Paz cree que los jóvenes deben asumir la determinación de recuperar un puerto en el mar, al que una vez Bolivia tuvo acceso.



La estudiante del Nacional Florida, Angie Gareca, dijo que la defensa del Topáter, al mando de Eduardo Abaroa, no era para defender el Litoral de manos chilenas, sino para retener sus tierras.

Finalmente Rico consideró que Bolivia debe recuperar la voz para reclamar el acceso soberano al Pacífico, pues estar sin puerto afecta en el potencial económico del país.



Desde Chile, la boliviana María Nancy Cuéllar Flores dijo haber quedado enamorada del mar luego de verlo y afirmó que los chilenos no tienen nada contra los bolivianos, ya que se dieron cuenta de que fueron a su país a trabajar