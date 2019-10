Costas dice que nuevo juicio es revancha por la derrota en referendo

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó el miércoles que se presentará a las convocatorias del Ministerio Público, que lo imputó por la supuesta compra irregular de 40 camionetas que fueron destinadas para seguridad ciudadana, y calificó el proceso como un "revanchismo" del Movimiento Al Socialismo (MAS) por los resultados del referendo constitucional.



"Me están imputando por investigaciones de hace seis y siete años atrás y los juicios del MAS los dejo en manos de mis abogados, porque vuelven a ponerlos para una cortina de humo y como lo dije anteriormente, después del 21 de febrero van a estar más perversos y con revanchismo", dijo.



Según Costas, en el caso de las camionetas se ha comprobado que hubo una licitación transparente a través de las Naciones Unidas que hizo ahorrar el 30% de los recursos.



La Fiscalía de Santa Cruz imputó formalmente al gobernador, ex autoridades y funcionarios por la adquisición en 2007 de 40 camionetas doble cabina con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), afectando partidas del Programa de Seguridad Ciudadana.



Costas agregó que se presentará a las citaciones, pero adelantó que se atendrá al derecho al silencio "para seguir haciendo gestión".



El MAS niega revanchismo



Por su parte, el asambleísta del MAS, Edwin Muñoz, dijo que el juicio no tiene un trasfondo político, sino, que lo único que se pretende es transparentar el uso de los recursos.



"Las camionetas no están registradas a nombre de la Gobernación y (Costas) no tiene que decir que es por revanchismo. Lo único que tiene que hacer es presentarse al Ministerio Público y declarar (...). No es revanchismo político", aseveró el legislador.