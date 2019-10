Bolivia hará un último intento por recuperar las barcazas

Para tratar de recuperar las 16 barcazas y empujadores que tenía previsto comprar el gobierno, Bolivia se presentará en una audiencia en Beijing-China, para declarar ante un juez que lleva el proceso de remate de las mismas.



“Vamos a asistir el procurador, yo y el gerente de la empresa Naviera de Bolivia (Enabol) para hacer el último intento de recuperarlas. La situación es muy difícil. Fue tan mal hecha esa actuación por parte de los ex gerentes de Enabol que trajo muchas complicaciones jurídicas”, lamentó el ministro de Defensa, Reymi?Ferrreira.



El país gastó $us 30 millones entre 2009 y 2010, en dicha compra fracasada y en la audiencia que se realizará en China, si definitivamente el gobierno ve que no se demuestra económica y judicalmente que puede recuperarlas, buscará otra alternativas



“Hay dos líneas que nos ha dado el presidente Evo Morales: una sanción durísima a los responsables internos y externos, a quienes jugaron con los intereses del estado

y hacer el último esfuerzo para recuperar las barcazas”, dijo. /MAM