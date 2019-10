Piden dejar 'sin efecto' el límite a las transmisiones

El Gobierno nacional solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejar sin efecto un artículo del reglamento de propaganda y campaña para el referendo del 21 de febrero, mismo que limita solo a 15 minutos las transmisiones de actos oficiales.



Fue el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Rodolfo Illantes, quien presentó ante el Órgano Electoral un memorial en el que se realiza la solicitud, misma que deberá ser considerada por la Sala Plena.



La presidenta del TSE, Katia Uriona, informó que la nota deberá ser sometida a análisis técnico antes de pasar al conocimiento de los vocales y explicó que la limitante es aplicada a la entrega de obras en todos los niveles gubernamentales.



"Debo decir que una vez que el memorial sí ha sido recibido por el Tribunal, debe pasar a revisión técnica y después recién pasa a Sala Plena. Yo quiero hacer hincapié del alcance de lo que plantea el reglamento sobre el alcance de la transmisión de la entrega de obras", detalló Uriona en el programa "Nunca es tarde".



El reglamento dice que "30 días previos a la votación no estará permitida la difusión de actos de entregas de obras de ningún nivel gubernamental, aunque admite la cobertura periodística o de tipo informativo. En este mismo respecto, limita la transmisión en vivo y en directo de dichos actos a 15 minutos en cada caso".



"En esta entrega de obras no se puede hacer campaña, propaganda, porque estamos en los 30 días en los que se limita la propaganda del Estado. Los medios deben garantizar que los 15 minutos no sean sobrepasados", señaló la presidenta.



Lo que pide el Gobierno es estar exento de esa prohibición y poder difundir de manera extensa los actos en los que participan el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, en los cuales reciben apoyos al "Sí" a la reelección.