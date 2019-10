Marinkovic, en la lista; su familia dice que es legal

Branco Marinkovic, Edmond Daher Nazrala, Daniel Daher Nazrala, Marcelo Ferrari Reato, Fernando Quijano, José Luis Muñoz Alcócer, Luis Fernando Camacho Vaca, Carlos Rodrigo Campuzano Azcarrunz, esos son algunos de los nombres que figuran en los "papeles de Panamá".



La familia del primero sostiene que "la constitución de empresas "Off Shore", es una práctica legal amparada por el derecho nacional e internacional privado, y amparada en convenios internacionales. En consecuencia esta modalidad comercial, no implica la realización de actos reñidos con la ley o de evasión impositiva".



Los datos indican que el empresario de Santa Cruz radica, actualmente, en San Pablo, Brasil. Vive de sus negocios instalados en Bolivia y espera que esa condición sea definitiva para poder invertir dinero en el vecino país, mientras que es considerado como "opositor".



Los familiares aseguran que "nuestras empresas cumplen estrictamente lo determinado por las leyes del país en relación al régimen impositivo, de aduanas, y laborales. Frecuentemente somos objeto de fiscalización y auditorías que se practican en nuestras empresas y que ratifican la legalidad y transparencia de nuestras operaciones comerciales. Ninguna de nuestras empresas evadió el pago de impuestos o el cumplimiento de cualquier otra obligación con el Estado Boliviano".



Resaltan que "la transparencia de nuestra acción se manifiesta en el hecho de que los miembros de nuestra familia no han utilizado apoderados o firmas de abogados para encubrir sus operaciones. En cada uno de los casos se ha consignado los nombres de los propietarios de las empresas"



Ayer el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que se pedirá penas de cárcel a quienes incurrieran en evasión fiscal. Hoy agregó que empresarios y opositores se valieron de esos paraísos fiscales para hacer daño al Estado.