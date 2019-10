Santos: 'La revolución bolivariana ha fracasado'

El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó esta tarde que, pese a que no comparte el modelo económico, político y social de Venezuela, respeta el proceso que atraviesa ese país.



"Nunca, bajo ninguna circunstancia, la hemos atacado (la revolución bolivariana) ni mucho menos hemos participado en un complot para destruirla", agregó el presidente, quien reiteró que "los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia".



Según el jefe de Estado, la crisis "es producto de esa revolución bolivariana que ha fracasado, no es culpa de las colombianos".



Ante estas declaraciones, el presidente de Venezuela, Nicolás

Maduro, dijo que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, ha

emitido "las peores ofensas" de la historia contra Venezuela, pero

agregó que, pese a ello, está "obligado a hablar" con él y a "resolver por la vía del diálogo" la crisis fronteriza.



"Presidente Santos, hoy ha emitido las peores ofensas contra la

historia de Venezuela, contra la revolución constitucional, legitima

y popular bolivariana de Venezuela, contra el presidente de

Venezuela, contra el pueblo de Venezuela que jamás se hayan emitido

en boca de un presidente de la República de Colombia en toda la

historia en 200 años", aseveró Maduro.



Maduro insiste en cierre de fronteras



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles en la noche que no abrirá los tramos cerrados de frontera con Colombia hasta que se llegue a un acuerdo "garantizado" con el país vecino "para una nueva frontera de paz".



En una intervención desde el Palacio de Miraflores, el presidente afirmó que desde el cierre de fronteras, Venezuela se está ahorrando "2.500 millones de dólares por extracción de combustible" hacia el país vecino.



Maduro también aseguro que la población de las zonas fronterizas afectadas, al igual que el resto de Venezuela, quiere que se "acabe la dictadura de los paramilitares en la frontera".



"Nuestro objetivo es construir una nueva frontera de paz, de trabajo, de prosperidad, de respeto a la legalidad", puntualizó el mandatario.



Santos dice que Maduro no atiende el teléfono



Sin embargo, pese a la supuesta predisposición de Maduro de dialogar, el mandatario colombiano denunció que éste no le atiende al teléfono al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que se ofreció a mediar en la crisis de la frontera colombo-venezolana.



Los posibles mediadores



Tabaré Vázquez se ofreció la semana pasada como mediador en el conflicto bilateral. Según indicó este lunes el mandatario colombiano, la iniciativa de Uruguay cuenta con su beneplácito y tiene la disponibilidad de que se organice un encuentro bilateral de alto nivel en Montevideo.



Maduro, por su parte, dijo el lunes que aceptaba la mediación de Brasil y Argentina en la crisis fronteriza.



Las consecuencias del conflicto



La crisis entre Colombia y Venezuela, que se inició el pasado 19 de agosto cuando Maduro ordenó cerrar parte de la frontera común para, según dijo, luchar contra el contrabando y presuntos paramilitares colombianos.



Según datos divulgados este martes por la ONU, desde que comenzó la crisis 1.467 colombianos han sido expulsados de Venezuela y otros 18.619 han abandonado voluntariamente el país vecino por temor a correr la misma suerte.