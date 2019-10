Hijo de Zapata nunca fue registrado en una escuela

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó el sábado que el hijo de Gabriela Zapata que presuntamente concibió en 2007 con el presidente Evo Morales, nunca fue registrado en una unidad educativa del país como consta en el sistema regular de educación.



"Se ha establecido mediante un documento oficial que el niño Ernesto Fidel Morales Zapata, nunca fue registrado en una unidad educativa", explicó Aguilar en conferencia de prensa.



Precisó que se verificó en los registros desde la gestión 2011, lo que demuestra que Zapata violentó el derecho a la educación del niño al no haberlo incorporado al sistema educativo nacional.



Tampoco hay registros de Zapata

?

Por otra parte, también con documentos en mano, informó que Zapata no estudió en ninguna universidad del sistema privado, por lo tanto, la fotocopia que presentó de la UMSA es falsa.



"Se ha establecido que esta es una nueva mentira que se ha incorporado dentro de la manipulada, mal intencionada, a la opinión pública para tratar de tergiversar de la situación que ha estado siendo manejada y dañando la imagen del país y la imagen del presidente Evo Morales por intereses mezquinos de la oposición", complementó.



En esa línea, dijo que deben ser las autoridades de la UMSA las que definan o no las acciones judiciales que correspondan por la falsificación de documentos de esa casa de estudios superiores.